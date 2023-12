Werder-Torjäger verspricht: "Noch lange nicht am Ende"

IMAGO

Marvin Ducksch (l.) ist Top-Torjäger bei Werder Bremen

Marvin Ducksch ist spätestens seit dem Wechsel von Stürmer-Kollege Niclas Füllkrug der Top-Torjäger in den Reihen von Werder Bremen. Der Offensivmann spielt sein bis dato bestes Kalenderjahr als Bundesliga-Profi, wurde im November erstmals für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Damit will sich Ducksch aber noch nicht zufrieden geben, wie er jüngst betonte.

"Für mich persönlich war es ein sehr schönes Jahr. Die Belohnung war die Berufung in die Nationalmannschaft. Ich bin in diesem Jahr sehr zufrieden mit mir, aber ich bin noch lange nicht am Ende" wurde der 29-Jährige in der "Bild" zitiert.

15 Bundesliga-Treffer steuerte er saisonübergreifend in 2023 bei, alleine sechs davon in der laufenden Spielzeit.

Mit seinem SV Werder rangiert Ducksch in der Tabelle auf Platz zwölf nach 14 Spieltagen. Auch hier sieht der gebürtige Dortmunder noch einiges an Verbesserungspotenzial, gingen aus Bremer Sicht doch immerhin acht der 14 Partien verloren.

An den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen in diesem Jahr es für Werder noch gegen Borussia Mönchengladbach (A) und gegen RB Leipzig (H). Aus diesen Spielen wollen die Hansestädter unbedingt noch etwas Zählbares mitnehmen.

Ducksch weiß: "Es gilt, Leistung zu bringen"

Ducksch selbst will seinem Klub auch künftig mit möglichst vielen Torbeteiligungen weiterhelfen. Als großes sportliches Ziel hat er sich für das kommende auf die Fahnen geschrieben, zum Kader bei der bevorstehenden Heim-EM im Sommer 2024 zu gehören.

"Man kann sich immer weiter verbessern. Ich bin ordentlich reingestartet, aber ordentlich reicht nicht. Wir haben im nächsten Jahr etwas ganz Großes vor der eigenen Haustür. Ich bin jetzt im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und weiß, dass das ein oder andere Auge auf mich gerichtet ist. Deshalb gilt es, Leistung zu bringen", stellte der Mittelstürmer klar.