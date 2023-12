Eintracht bangt um Einsatz von Dina Ebimbe

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Dina Ebimbe (r.) glänzte gegen Bayern mit zwei Toren

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Bayer Leverkusen um den Einsatz von Junior Dina Ebimbe.

Der französische Mittelfeldspieler, der zuletzt beim 5:1 gegen Bayern München zwei Tore erzielt hatte, zog sich im Conference-League-Spiel beim FC Aberdeen (0:2) eine Verstauchung der linken Fußsohle zu. Wie die Eintracht mitteilte, sei ein Einsatz am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) in Leverkusen "fraglich".

Sowohl Dina Ebimbe als auch Nationaltorwart Kevin Trapp (Rückenprobleme) waren in Aberdeen am Donnerstag verletzt ausgewechselt worden. Trapp ging es am Freitag laut Klubangaben aber "schon deutlich besser". Ein Fragezeichen steht zudem hinter Offensivspieler Fares Chaibi, der in Schottland wegen einer Erkältung kurzfristig ausgefallen war.

"Er sieht jetzt noch nicht aus wie das blühende Leben", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag über Chaibi, betonte aber: "Wenn er sich gut fühlt, wird er Sonntag in der Startelf stehen, auch wenn er morgen im Abschlusstraining nicht mitwirken kann." Ellyes Skhiri steht zudem nach einer Oberschenkelverletzung vor einer Rückkehr in den Kader.

In Leverkusen hat Frankfurt seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen, dennoch sieht Toppmöller Chancen für sein Team gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter. "Wir haben gegen Bayern gezeigt, das wir gegen solche Gegner mithalten können", sagte der Coach: "Aber wir wissen auch, dass wir von jedem Einzelnen eine Topleistung brauchen."