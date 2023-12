Großer Pyro-Protest beim Bayern-Spiel?

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Bayern-Fans zündeln in Kopenhagen

Brennt's heute im Spitzenspiel nicht nur auf dem Rasen? Einem Medienbericht zufolge planen die Fans des FC Bayern einen gewaltigen Pyro-Protest.

Die organsierten Fanszenen in Deutschland nutzen den laufenden Bundesliga-Spieltag für ihren Protest. Die Anhänger kritisieren den geplanten Einstieg eines Investors bei der DFL.

Ligaweit schweigen die Ultras, die Stimmungsmotoren der Kurven, in den ersten zwölf Minuten der Spiele. Sie sorgen für Stille, dann wie sonst für akustische Untermalung des Spielgeschehens.

Diesem Protest haben sich auch die Anhänger des FC Bayern angeschlossen. Wie die "Bild" berichtet, war für das Spitzenspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (19.30 Uhr, SAT.1., DAZN und sport.de-Liveticker) kurzzeitig sogar ein 90-minütiges Durchschweigen in der Südkurve Münchens in der Diskussion. Diese Pläne seien allerdings wieder verworfen worden. Wie es heißt aus Solidarität zu anderen Klubs.

"Pyro-Alarm" in München?

Der Bericht bringt aber für Sonntagabend eine andere mögliche Protestform ins Spiel und ruft gar "Pyro-Alarm" aus. Das Blatt zitiert ungenannten Insider, die einen Pyro-Protest in einer Größenordnung ankündigt, "die München so noch erlebt hat".

Dies habe auch mit dem Unmut der FCB-Fans rund um eine UEFA-Strafe zu tun. Der Verband verdonnerte den Klub nach dem Champions-League-Spiel der Bayern in Kopenhagen zu einer Strafe in Höhe von 40.000 Euro. Bei einem weiteren Vergehen droht den Bayern sogar ein Fan-Ausschluss.

Die Ordner der Allianz Arena seien vorgewarnt, heißt es. Ob das hilft? Das Reinschmuggeln von Bengalos oder Pyrotechnik gehört eigentlich zum Liga-Alltag, trotz mehr oder weniger intensiven Körperkontrollen an den Eingängen.

Jüngst wurde der 1. FC Köln zu einer Rekordstrafe verurteilt. Fans hatten vor und während des Derby gegen Borussia Mönchengladbach massiv Pyros gezündet. Die Kölner sollen 595.000 Euro dafür bezahlen.