Was Guirassy von Kane lernen kann

Serhou Guirassy ist der Top-Torjäger des VfB Stuttgart

Am Sonntagabend kommt es zum Spitzenspiel FC Bayern gegen VfB Stuttgart (19.30 Uhr/SAT.1, DAZN und sport.de-Liveticker) und somit auch zum Duell der Top-Torjäger Serhou Guirassy und Harry Kane. Was sich der VfB-Stürmer von seinem englischen Kollegen abschneiden kann, erklärte er nun in einem Interview.

Harry Kane gegen Serhou Guirassy. Das bedeutet: 18 Tore (in 13 Spielen) gegen 16 Tore in zwölf Spielen. Die beiden Angreifer dominier(t)en die Hinrunde der Bundesliga. Am Sonntagabend steigt in der Allianz Arena das direkte Duell - wenn Harry Kane bis dahin wieder fit ist (danach sieht es momentan aus).

Nach eigener Angabe interessiert Guirassy dieses direkte Duell mit dem Gegenpart kaum. "Mir bedeutet der Zweikampf wenig. Natürlich will ich immer Tore schießen, aber ich konzentriere mich auf mein Spiel und ziehe mein Ding durch", sagte Guirassy im Interview mit "ran.de".

Vor Südgipfel: Guirassy spricht über Harry Kane

Die Frage, was er von Kane lernen könne, sei für ihn schwierig zu beantworten. "Auf dem Platz strahlt er immer eine gewisse Ruhe aus. Möglicherweise wäre das etwas, was ich von ihm lernen könnte", sagte der 27-Jährige.

Was der Bayern-Stürmer sich von ihm abschauen könnte, wisse er aber nicht. "Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich denke, gar nichts."

Der Weg zur Torjägerkanone führt wohl nur über die beiden Goalgetter. Es sei aber ein langer Weg dorthin, betonte Guirassy. "Alles kann passieren. Für mich zählt immer nur das Tor im nächsten Spiel und wenn ich am Ende der Saison die Torschützen-Trophäe hochhalten darf, dann freue ich mich natürlich."

Der VfB steht überraschend knapp hinter den Bayern in der Tabelle. "Europa wäre schön", sagt Guirassy offen. "Doch wir sprechen nicht darüber." Das Team versinke nicht in Zukunftsträumerei, sondern lebe im Hier und Jetzt. "Unsere volle Konzentration liegt erstmal auf den nächsten zwei Spielen bis zur Winterpause."

Nach dem Kracher gegen die Bayern trifft der VfB zum Jahresabschluss noch auf den FC Augsburg.