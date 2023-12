Hier läuft BVB vs. Mainz live im Free-TV und Stream

IMAGO

Wer überträgt BVB vs. FSV Mainz 05 im TV und Stream?

Das letzte Bundesligaspiel des Jahres bestreitet Borussia Dortmund am Dienstag (20:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05. Die Partie ist kostenlos im Free-TV sowie im Stream zu sehen. Wer überträgt den Jahresausklang des BVB? Hier gibt's alle Infos.

Borussia Dortmund steht nach nur einem Sieg in den letzten sieben Ligaspielen unter Druck. Das magere 1:1 beim FC Augsburg zuletzt war die nächste Enttäuschung für Trainer Edin Terzic und seinen BVB.

Ausgerechnet gegen den FSV Mainz 05, der dem BVB im Frühjahr den fast schon sicher geglaubten Meistertitel entriss, soll ein versöhnlicher Jahresabschluss her. Alles andere als ein Sieg wäre ein weiterer herber Rückschlag für den BVB.

"Mainz hat gezeigt, was in ihnen steckt mit dem Heimsieg gegen Leipzig. Sie haben eine hohe Intensität, führen viele Zweikämpfe und haben besonders in der Offensive viele Möglichkeiten. Sie können besser spielen als das, wie sie aktuell in der Tabelle stehen – wir aber auch", sagte Terzic über den kommenden Gegner.

Seinen Job sieht der BVB-Coach nicht in Gefahr. "Ich kann nur bestätigen, dass ich die Rückendeckung spüre. Wir sind schon zwei Mal zusammen durch eine solche Phase gegangen und haben bewiesen, dass wir es können. Das gibt uns Selbstvertrauen und Mut", sagte der 41-Jährige.

Wo läuft BVB vs. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga live im TV und Stream?