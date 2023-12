Baumgart-Aus? Köln-Boss vermeidet Bekenntnis

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Christian Keller vom 1. FC Köln fordert Punkte gegen Union Berlin

Der 1. FC Köln kämpft in dieser Saison gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Bekommt Steffen Baumgart die Chance, das Ruder am Rhein noch umzureißen? Ein klares Bekenntnis zum Effzeh-Trainer hat Geschäftsführer Christian Keller nach der nächsten Niederlage nun vermeidet.

"Bitte verstehen Sie, dass ich zu den Mechanismen des Systems nicht antworten möchte", so der Kölner Klub-Boss Christian Keller in einer Medienrunde auf die Frage, ob es mit Blick auf die bevorstehende Winterpause womöglich im Hintergrund interne Gespräche um einen Wechsel auf der Trainerbank gibt. Vor wenigen Wochen erst hatte Keller seinem Coach ein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt.

Nach der 0:2-Niederlage beim SC Freiburg am vergangenen Sonntag, der nun schon neunten in der laufenden Saison, rangiert der 1. FC Köln mit gerade einmal zehn Punkten auf dem Relegationsplatz. Nur Mainz 05 und der SV Darmstadt stehen mit jeweils einem Zähler weniger auf dem Konto noch schlechter da.

Keller stellte angesichts der Auswärtspleite im Breisgau klar: "Das tut weh heute. Wir haben zehn Punkte aus 15 Spielen. Das ist einfach nicht ausreichend."

Keller fordert: Köln muss gegen Union Berlin unbedingt punkten

Klar ist: Sollte beim punktgleichen Tabellen-Nachbarn Union Berlin am Mittwoch (18:30 Uhr) die nächste Enttäuschung aus Sicht der Domstädter folgen, drohen äußerst ungemütliche Weihnachtstage am Geißbockheim, wenngleich laut Keller auch dann noch "nicht Hopfen und Malz verloren" seien: "Es geht also um die Frage: Haben wir nach dem Spiel ein Mini-Polster auf die oder haben die ein Mini-Polster auf uns?"

Zur aktuellen sportlichen Krise kommt hinzu, dass zwischen Geschäftsführer Keller und Trainer Baumgart zuletzt ein öffentlich ausgetragener Disput über die Transfer-Strategie des Klubs geführt worden war. "Es darf nicht sein, dass wir unsere besten Spieler abgeben. Wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden", hatte Baumgart unlängst gefordert.

Bei Sportchef Keller sollen diese Aussagen nach Angaben von "Sport Bild" alles andere als positiv aufgefasst worden sein. Die Beziehung zwischen Cheftrainer und Geschäftsführer gilt dem Sportblatt zufolge ängst als explosiv.