BVB-Krise nur Pech? Überraschende Can-Aussagen

IMAGO/Jan Huebner

BVB-Kapitän Emre Can an der Seite von Trainer Edin Terzic

Beim mehr als enttäuschenden 1:1 von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend gehörte BVB-Kapitän Emre Can zu der nicht gerade geringen Anzahl Borussen, die die PS einfach so gar nicht auf den Rasen bekamen. Auffallend: Nach der Partie suchte der Routinier die Fehler eher nicht bei sich und seinen Mitspielern.

Bei "Sky" mit der ernüchternden Ligaausbeute der letzten Wochen - der BVB wartet seit fünf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg - konfrontiert, erklärte Can durchaus überraschend: "Ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Sie geben alles, sie wollen siegen, erfolgreich sein, aber zurzeit klappt es nicht."

Statt in der eigenen Leistung suchte der deutsche Nationalspieler den Ansatz einer Erklärung im Spielpech: "Es läuft einfach nicht. Wir schießen ein Tor, dann ist es knapp Abseits. In der ersten Halbzeit springt der Ball an die Latte und dann an die Linie. Das sind die entscheidenden Momente, die zurzeit nicht auf unserer Seite sind."

Dass die Schwarzgelben am Dienstagabend gleich zweimal haarscharf am Aluminium scheiterten und ein Treffer in der Nachspielzeit (zurecht) dem VAR zum Opfer fiel, lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass die BVB-Stars nach einer guten ersten Halbzeit in den zweiten 45 Minuten allerdings komplett konsterniert über den Platz wankten und Kellerkind Mainz das Zepter überließen, lässt sich mit Lattentreffen allerdings schlicht nicht rechtfertigen.

Can zur BVB-Krise: "Es liegt nicht immer alles am Trainer"

Kein Wunder also, dass auch Trainer Edin Terzic im Fokus der Kritik steht, Can nahm den 41-Jährigen zwar in Schutz, ein echtes Bekenntnis klingt jedoch anders. Sein Verhältnis zu Terzic sei "gut", so der Mittelfeldspieler. "Wir sind weiter in der Champions League. Es liegt nicht immer alles am Trainer." Zumal Terzic ja auch nichts dafür könne, wenn der Ball statt im Tor an der Latte lande.

Was Can bei seiner Erklärung allerdings komplett außen vor lässt: Vor allem in der Champions League, dem Wettbewerb also, der dem Ruhrpottklub derzeit noch als glorreiches Feigenblatt dient, hatte der BVB seinerseits mehrfach das nötige Quäntchen Glück.