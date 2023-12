VfB Stuttgart führt angeblich Gespräche mit Guirassy-Ersatz

IMAGO/O.Behrendt

Simon Banza (m.) ist offenbar ein Thema beim VfB Stuttgart

Im Winter könnte Torjäger Serhou Guirassy den VfB Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel verlassen. Im Hintergrund bereitet sich der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga bereits intensiv auf einen Abgang vor. Mit einem "heißen Kandidaten" auf die Nachfolge sollen die Schwaben bereits Gespräche geführt haben.

Der VfB Stuttgart kämpft mit allen Mitteln um einen Verbleib von Serhou Guirassy. Das Problem: Der 17-Tore-Stürmer der laufenden Bundesliga-Saison kann aufgrund einer Ausstiegsklausel im Winter wechseln. "Bild" zufolge liegt sie bei 17,5 Millionen Euro.

Daher schaut man sich im Ländle bereits nach möglichen Spielern um, die den Guineer ersetzen könnten. Ein "heißer Kandidat" ist laut "Sky" Simon Banza von Sporting Braga. Sowohl mit dem portugiesischem Klub als auch dem Spieler selbst sollen die Schwaben bereits erste Gespräche geführt haben.

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart?

Der Champions-League-Teilnehmer fordert für seinen Angreifer zwischen acht und zehn Millionen Euro, heißt es in dem Bericht des Pay-TV-Senders weiter. In dieser Saison erzielte der Kongolese in 14 Ligaspielen bereits 13 Treffer. Zudem legte Banza drei weitere Tore vor.

Zuletzt wurden bereits Antonio Sanabria vom FC Turin und Dion Beljo vom FC Augsburg als potenzielle Nachfolger von Guirassy am Neckar gehandelt. Die Zukunft des Angreifers aus Guinea ist weiterhin unklar. Mit Newcastle United, Manchester United und West Ham sollen gleich drei Klubs aus der Premier League starkes Interesse an dem 17-Tore-Mann aus der Bundesliga zeigen.

Guirassy war im Sommer 2022 von Stade Rennes zum VfB Stuttgart gewechselt. Der Nationalspieler Guineas hat großen Anteil daran, dass die Schwaben in der laufenden Saison in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga rangieren. Nach 16 Spieltagen liegt der Relegationsteilnehmer der letzten Saison völlig überraschend auf dem dritten Tabellenplatz in der Bundesliga.