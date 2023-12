HSV kündigt "konkrete Veränderungen" an

IMAGO/Heiko Becker

Tim Walter soll den HSV in die Bundesliga führen

Der Hamburger SV hat kurz vor den Weihnachtstagen seine Analyse zum Abschneiden in der Hinrunde fertiggestellt. Im neuen Jahr sollen konkrete Veränderungen beim HSV greifen. Cheftrainer Tim Walter darf bei den Rothosen weitermachen.

Der HSV hat sich bei seiner internen Halbjahresanalyse nicht geschont, wie der Fußball-Zweitligist am Freitagmittag mitteilte. "Wir haben unsere interne Hinrundenbilanz abgeschlossen. Alle Beteiligten waren sehr detailversessen. Es war keine oberflächliche Betrachtung, sondern eine tiefgehende", so HSV-Vorstand Jonas Boldt.

An zwei Tagen hatte die sportliche Führung um Vorstandsmitglied Jonas Boldt, Direktor Profifußball Claus Costa und Cheftrainer Tim Walter in Hamburg die Köpfe zusammengesteckt. Herausgekommen sei ein "mit verschiedenen Einzelmaßnahmen und konkreten Veränderungen vereinbarter Plan, der ab Trainingsbeginn 2024 in die Tat umgesetzt werden soll", teilte der Klub im Statement mit. Unter anderem sollen auch Alltagsabläufe "leistungsfördernder" gestaltet werden.

HSV-Boss Costa: "Daran wird jeder gemessen"

"Wir sind überzeugt, dass wir so die nächsten Schritte machen werden, um als Team noch stabiler, resilienter und erfolgreicher aufzutreten", begründete etwa Claus Costa. In der Verantwortung stünden nun Spieler, Trainer und Staff, betonte Costa. "Daran wird jeder gemessen", also auch Chefcoach Tim Walter.

Zuvor war rund um den einstigen Bundesliga-Dino lange über eine mögliche Entlassung von Walter diskutiert worden. Zuletzt hatte "Bild" etwa berichtet, dass der Ex-Mainzer Bo Svensson als Kandidat beim HSV gehandelt werde.

Der HSV schenkt jedoch Walter abermals das Vertrauen, wenngleich dessen Arbeitspapier nur noch bis zum Saisonende datiert ist.

Einigkeit herrscht beim HSV derweil auch darin, dass das bisherige Abschneiden mit Platz drei in der Liga nicht zufriedenstellend ist. "Wir haben noch Luft nach oben. Fokussiert, mit klarem Plan und neuer Energie werden wir in die Wintervorbereitung und vor allem in die zweite Halbserie gehen", wird Tim Walter in der Mitteilung der Hamburger zitiert.