Kane knackt Lewandowski-Rekord

IMAGO/CB

Gewohntes Bild: Harry Kane trifft beim FC Bayern wie er will

In der Saison 2020/21 übertraf Robert Lewandowski mit 41 Toren den als unknackbar gehaltenen Rekord von Bayern-Ikone Gerd Müller aus der Saison 1971/72 (40). Ein Bestwert für die Ewigkeit? Wohl kaum, sagt Müllers Witwe Uschi. Sie glaubt, dass die Lewandowski-Marke schon bald fällt - dank Münchens neuem Superstar.

Harry Kane hat in seinen ersten 15 Bundesliga-Spielen für die Münchner schon 21 Mal genetzt, ist auf bestem Wege Lewandowskis Rekord nach nur drei Jahren zu brechen. "Ist doch klar, dass Harry Kane jetzt Robert Lewandowski überholt, dass er sich den Rekord schnappt. Auf alle Fälle schafft er das! Es müsste schon etwas Furchtbares passieren, wenn das nicht klappen sollte", legt sich Uschi Müller, Witwe von FCB-Ikone Gerd Müller, im Interview mit der "Sport Bild" fest.

Der 2021 an Demenz verstorbene Weltmeister von 1974 habe es nie verstanden, dass sein Rekord von 40 Toren so lange Bestand hatte, verriet Müller. "Wo doch die Mittelstürmer heutzutage nicht mehr so knallhart gedeckt werden, in der Raumdeckung mehr Platz haben", habe ihr Mann immer gesagt.

Sie würde zwar "lügen, wenn ich sagen würde, es wäre mir nicht recht gewesen, dass der Gerd den Rekord behält. Natürlich wäre es mir als Ehefrau recht gewesen, wenn ihn der Gerd für alle Ewigkeiten behält", sagte Müller. Ihr Ehemann aber "hätte es Lewandowski gegönnt, genauso wie er es jetzt Harry Kane gönnen würde. Er hätte gesagt: 'Super. So was brauchen wir bei Bayern!'"

Kane solle ruhig weiter seine Tore schießen, so Uschi Müller ganz im Sinne des deutschen Rekordmeisters. "Ob Lewandowski, Harry Kane oder Gerd – das Gute an diesen Rekordbrechern ist, dass sie beim FC Bayern spielen."

FC Bayern: Müllers Gesamtausbeute nach wie vor unerreicht

Kane war im Sommer für die Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt, traf im Bayern-Trikot auf Anhieb nach Belieben. Lewandowski, sein "Vorgänger" als Nummer 9 der Münchner, war im Sommer 2022 zum FC Barcelona abgewandert.

Gerd Müller spielte von 1964 bis 1979 für die Bayern, schoss in 427 Bundesliga-Spielen 365 Tore - bis heute Rekord. Mit Bayern wurde der "Bomber der Nation" viermal Meister, viermal Pokalsieger und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister. Mit der Nationalmannschaft holte er 1972 den EM-Titel, zwei Jahre später den WM-Pokal im eigenen Land.