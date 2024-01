Bekommt der BVB Maatsen nur mit Kaufpflicht?

IMAGO/Paul Phelan

Ian Maatsen vom FC Chelsea soll vor einem Wechsel zum BVB stehen

Beim FC Chelsea kommt Linksverteidiger Ian Maatsen meist nur zu kurzen Jokereinsätzen, Borussia Dortmund soll im 21-jährigen Niederländer dennoch eine potenzielle Verstärkung für das kommende Fußball-Halbjahr ausgemacht haben. Dass es zu einem Transfer kommt, scheint aufgrund neuster Informationen allerdings äußerst fraglich.

Der englische "Telegraph" berichtete in der vergangenen Woche, dass der BVB bezüglich einer Leihe von Ian Maatsen vom FC Chelsea "optimistisch" sei, "Sky" schob kurz darauf sogar nach, dass man sich mündlich bereits auf ein sechsmonatiges Leih-Engagement geeinigt habe - in England geistert nun aber ein nicht unerhebliches Vertragsdetail durch die Medien, das einen Deal in weite Ferne rücken lassen könnte.

Die "Daily Mail" will erfahren haben, dass der FC Chelsea darauf pocht, den Leihvertrag mit einer Kaufverpflichtung zu versehen. Wie hoch diese ausfallen würde, lässt die Zeitung offen, bekannt ist allerdings, dass die Blues im Sommer 2023 eine Offerte über 36,5 Millionen Euro abgelehnt haben.

Diese Summe bot der FC Burnley angeblich, bei dem Maatsen 2022/23 eine Saison auf Leihbasis kickte und vollends überzeugte (42 Einsätze/4 Tore/Vorlagen).

Investition dürfte dem BVB zu üppig sein

Sollte Chelsea bei einer möglichen Kaufverpflichtung auf einen ähnlichen Betrag hoffen, dürfte der Deal zumindest mächtig ins Wanken geraten. Die Investition dürfte dem BVB schlicht zu üppig sein.

Allerdings haben sich die Rahmendaten inzwischen nicht wirklich zu Gunsten der Londoner verändert. Der Vertrag des 1,68 Meter kleinen Linksfußes endet schon im Sommer 2025, zudem konnte Maatsen im vergangenen Halbjahr nur wenig Eigenwerbung betreiben, geschweige denn seinen Marktwert in die Höhe treiben.

2023/24 stand Maatsen lediglich 15 Mal für Chelsea auf dem Rasen. Insgesamt sammelte er bei diesen Einsätzen nur 378 Spielminuten.