Wilmots legte Versprechen vor Schalke-Rückkehr ab

IMAGO/Dimitri Charles

Marc Wilmots ist neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04

Marc Wilmots will seinen Herzensklub FC Schalke 04 wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Vor der Unterschrift beim Fußball-Zweitligisten musste er aber zunächst einmal in den eigenen vier Wänden ein Versprechen ablegen.

Marc Wilmots bleibt vorerst in seiner belgischen Heimat wohnen, ein Umzug nach Deutschland ist für den 54-Jährigen ausgeschlossen.

Denn: Nach dem Ende seines letzten Trainerjobs im Februar 2022 beim marokkanischen Erstligisten Raja Casablanca rang ihm seine sechzehnjährige Tochter das Versprechen ab, solange zuhause wohnen zu bleiben, bis sie 18 ist. "Daran halte ich mich", bekräftigte der neue Schalker Sportdirektor im Gespräch mit "Sport Bild".

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Wilmots auf jeden Fall in den kommenden anderthalb Jahren mehrmals die Woche nach Gelsenkirchen pendeln muss. Einen Großteil seiner Arbeit wird er somit aus dem Auto heraus erledigen.

Stellt Schalke-Sportdirektor Wilmots einen Fahrer ein?

"Wenn ich alle Trainings der Profs sehe und häufig bei der Jugend sein kann, ist es kein Problem zu pendeln. Ich werde ein paar Nächte pro Woche in Gelsenkirchen schlafen. Mir ist wichtig, immer alles zu sehen, was relevant für mich ist", erklärte der neue Sportdirektor. Womöglich besorgt sich Wilmots in Gelsenkirchen aber eine Zweitwohnung: "Das muss sich noch einpendeln."

Ein weiterer Gedanke, der die Pendelei vereinfachen könnte: "Ich überlege, einen persönlichen Fahrer einzustellen. Den bezahle ich dann natürlich auch selbst. Dann könnte ich mir auch Dinge während der Fahrten notieren. Aber noch kann ich mir mit meinen 54 Jahren alles merken."

Das Auto sei schließlich ohnehin sein "Büro", betonte der Belgier: "Pro Jahr komme ich auf 50.000 Kilometer. Alle vier Jahre muss ich deswegen den Wagen bei 200.000 Kilometern wechseln."

Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 hat zum Jahresbeginn den Posten des früher als geplant aus dem Vorstand abberufenen Peter Knäbel angetreten. Marc Wilmots hat einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben, wie die Königsblauen mitteilten.