Offiziell! VfB bindet "verlässlichen Leistungsträger"

IMAGO/Julia Rahn

Enzo Millot hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert

Der VfB Stuttgart und Enzo Millot werden ihre Zusammenarbeit über den Sommer 2025 hinaus fortsetzen. Das gaben die Schaben am Freitag bekannt. Der neue Kontrakt des 21-jährigen Franzosen endet im Sommer 2028.

Enzo Millot bleibt dem VfB Stuttgart treu. Der Offensivspieler verlängerte sein Arbeitspapier im Ländle am Freitag vorzeitig bis Ende Juni 2028.

"Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung bis 2028. Einen großen Anteil daran haben unsere Fans und unser Stadion. Die Atmosphäre bei den Heimspielen ist unglaublich. Wir haben eine top Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten – deshalb habe ich mich entschieden, länger beim VfB zu bleiben", begründete der französische Juniorennationalspieler seine Entscheidung.

Millot wechselte im Sommer 2021 von der AS Monaco zu den Schwaben, wo er seine Einsatzzeiten stetig steigerte und sich 2023/24 zur Stammkraft mauserte. In der aktuellen Saison stehen bereits 17 Pflichtspiele, drei Tore und vier Vorlagen zu Buche.

VfB Stuttgart lobt "Leistungsmotor" Millot

Kein Wunder, dass auch Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Verlängerung in einer Mitteilung auf "vfb.de" feiert: "Wir freuen uns über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Enzo Millot. Enzo war einer der Leistungsmotoren in dieser so erfolgreichen Hinrunde. Seine persönliche Entwicklung ist dabei bemerkenswert. Als sehr junger Spieler hat er den Schritt zum verlässlichen Leistungsträger vollziehen und dabei oft in entscheidenden Situationen Tore erzielen können. Seine besondere Qualität soll auch im neuen Jahr helfen, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

2023/24 kommt Millot meist hinter den Spitzen im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Sein großes Plus ist allerdings eine enorme Vielseitigkeit. Der Youngster kann auch im zentralen Mittelfeld sowie den offensiven Flügeln seine Stärken zur Geltung bringen.