Natürlich ein Tor! Bayern stellen Liga-Rekord auf

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Jamal Musiala traf zum 1:0 gegen Hoffenheim

Der FC Bayern hat zum Auftakt des neuen Jahres eine weitere Bestmarke aufgestellt.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel traf gegen die TSG Hoffenheim auch im 65. Bundesliga-Heimspiel in Folge.

Nie zuvor war laut dem Statistik-Dienstleister Opta einem Klub eine solche Serie gelungen.

Ohne eigenes Tor waren die Bayern in einem Heimspiel zuletzt am 9. Februar 2020 beim 0:0 gegen RB Leipzig geblieben.

64 Heimspiele in Folge mit eigenem Treffer hatte es in der Bundesliga schon einmal in der ersten Hälfte der 1970er Jahre gegeben - ebenfalls durch die Bayern.