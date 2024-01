Trippier sieht Bayern-Interesse als "Kompliment"

IMAGO/MI News

Kieran Trippier wurde vom FC Bayern umworben

Der FC Bayern hat viel Geld in die Hand genommen, um Sacha Boey von Galatasaray zu verpflichten. Zuvor platzte ein Transfer von Kieran Trippier. Nun hat sich der Englänger zum gescheiterten Deal und dem Interesse der Münchner geäußert.

Kieran Trippier will der verpassten Chance, künftig das Trikot des FC Bayern überstreifen zu können, nicht nachtrauern.

"Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber sein möchte", bekannte er sich gegenüber "BBC Radio Newcastle" zu seinem Arbeitgeber. Bei Newcastle United besitzt der Rechtsverteidiger noch einen Vertrag bis 2025. "In letzter Zeit wurde viel über mich spekuliert, aber ich habe mich dem Klub, wie immer, verpflichtet. Zu 100 Prozent, so wie ich es seit meiner ersten Unterschrift getan habe", fügte Trippier an.

Das Interesse des deutschen Rekordmeisters sei für den 33-Jährigen kein Thema mehr. "Es ist vorbei", so Trippier, der hervorhob: "Ich bin dem Verein verpflichtet. Sie haben viel für mich getan und ich möchte etwas zurückgeben."

Trippier sieht Interesse des FC Bayern als "Kompliment"

Er sei während der Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Newcastle United über einen möglichen Wintertransfer "ruhig" geblieben. "Ich bin jetzt alt genug und habe schon einiges erlebt", sagte Trippier. "In meinem Alter kann ich es [das Interesse der Bayern, Anm. d. Red.] nur als Kompliment auffassen. Ich bin jetzt hier und will alles für Newcastle geben."

Als erfahrener Spieler sei er mittlerweile in der Lage, "all die Störgeräusche auszublenden". Angeblich war der FC Bayern bereit, 15 Millionen Euro für den Abwehrspieler zu zahlen, Newcastle lehnte jedoch ab.

Statt Kieran Trippier und dem ebenfalls gehandelten Nordi Mukiele von PSG verpflichtete der FC Bayern schließlich Sacha Boey vom türkischen Klub Galatasaray. Die Münchner machten den zweiten Winter-Transfer am Samstag offiziell.

Für Boey griff der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche: Nach Angaben der Istanbuler zahlt Bayern München 30 Millionen Euro als Fixsumme, zudem können fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen fällig werden. Beim FC Bayern unterzeichnete er einen Vertrag bis 2028.