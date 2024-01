Droht dem VfB Stuttgart ein Blitz-Abschied?

IMAGO/Noah Wedel

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart (r.) weckt Begehrlichkeiten

Atakan Karazor ist beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gesetzt. Doch den Schwaben könnte ein Blitz-Abschied des Mittelfeldspieler drohen.

Wie "calciomercato.it" berichtet, steht Karazor beim italienischen Klub Lazio ganz oben auf der Wunschliste. Demnach wollen die Römer den Deutsch-Türken noch im Winter in die Serie A locken.

Doch Lazio ist offenbar nicht der einzige Interessent. Dem Bericht zufolge haben auch namentlich nicht genannte Klubs aus Deutschland und der Türkei die Fühler nach Karazor ausgestreckt. Die größte Konkurrenz drohe aber durch West Ham United aus der englischen Premier League.

Nach dem Abgang von Wataru Endo zum FC Liverpool im Sommer 2023 ist Karazor der starke Mann im Mittelfeld des VfB Stuttgart. In der aktuellen Bundesligasaison stand der 27-Jährige in allen Bundesligaspielen in der Startelf. Lediglich den jüngsten 5:2-Sieg gegen RB Leipzig verpasste er wegen einer Gelb-Sperre.

VfB Stuttgart: Karazor lehnte Offerte ab

Karazor spielte in der Jugend für den VfL Bochum. Nach zwei Jahren bei der Reservemannschaft von Borussia Dortmund schloss er sich 2017 Holstein Kiel an. Wiederum zwei Jahre später ging es zum VfB Stuttgart. 800.000 Euro überwiesen die Schwaben damals für den Mittelfeldmann.

Schon in der vergangenen Saison hat sich Karazor in den Fokus anderer Klubs gespielt. Eine Offerte von Galatasaray hat er aber abgelehnt.

"Wenn so ein Klub, der Champions League spielen kann, Interesse zeigt, dann ehrt mich das selbstverständlich", sagte Karazor im Januar in einem Interview mit "Sky".

Aber für ihn war klar, dass er beim VfB Stuttgart bleiben will. "Ich fühle mich hier sehr wohl und das ist für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich hier bleiben möchte", betonte der gebürtige Essener.

Karazors Vertrag in Stuttgart ist noch bis Ende Juni 2026 datiert.