Nächste Torwart-Rochade beim FC Schalke 04?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Beim FC Schalke 04 auf der Kippe: Ralf Fährmann

Den Rückrundenstart hat der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga komplett verpatzt. Auf die 0:2-Heimpleite gegen den Hamburger SV folgte am Freitag eine bittere 1:4-Klatsche beim 1. FC Kaiserslautern. Seitdem herrscht in Gelsenkirchen wieder einmal die höchste Alarmstufe.

Nur dank der besseren Tordifferenz rangiert der FC Schalke nach 19 Spieltagen nicht wieder auf einem direkten Abstiegsplatz in der 2. Liga. Den Königsblauen droht weiterhin der Super-GAU, nämlich der Abstieg in die 3. Liga.

Um sportlich irgendwie die Wende einzuleiten, planen die S04-Bosse aktuell wohl weitere Veränderungen im Kader. So ist laut "Bild"-Informationen ein erneuter Wechsel auf der Torhüter-Position geplant.

Anstelle des zuletzt mehrfach unsicher auftretenden Ralf Fährmann soll es demnächst wieder Marius Müller im Schalker Gehäuse richten.

FC Schalke 04: Fährmann-Demission soll feststehen

Der 30-Jährige war im letzten Sommer vom FC Luzern nach Gelsenkirchen gewechselt und zunächst als Stammtorhüter in die Saison gestartet. Nach einer schweren Adduktorenverletzung im September war er seit vier Monaten aber ohne jeden weiteren Pflichtspiel-Einsatz geblieben. Bis jetzt.

Im überaus wichtigen Sechs-Punkte-Spiel gegen den punktgleichen und zuletzt formstarken Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig am kommenden Samstag (ab 13:00 Uhr) soll Müller erstmal wieder im Schalker Kasten stehen und der S04-Defensive zu mehr Stabilität verhelfen.

Mit 41 Gegentoren in 19 Begegnungen stellen die Knappen die schlechteste Abwehrreihe überhaupt in der 2. Bundesliga.

Nach dem 1:4-Debakel auf dem Betzenberg äußerten sich sowohl Cheftrainer Karel Geraerts als auch Sportdirektor Marc Wilmots noch zurückhaltend in der Torhüter-Debatte. Doch laut dem Zeitungsbericht soll die erneute Fährmann-Demission bereits feststehen.