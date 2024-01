Schalke-Star verspricht: "Haben Ernst der Lage erkannt"

IMAGO/TEAM2sportphoto

Ron Schallenberg befindet sich mit dem FC Schalke 04 in akuten Abstiegssorgen

Nach dem denkbar schlechten Start in die Rückrunde befindet sich der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga längst wieder in großen Abstiegsnöten. Nur die bessere Tordifferenz sorgt gegenwärtig dafür, dass die Königsblauen noch über dem viel zitierten Strich stehen. Die Partie gegen den punktgleichen Konkurrenten Eintracht Braunschweig wird am kommenden Samstag (ab 13:00 Uhr) daher umso wichtiger, wie auch S04-Stammspieler Ron Schallenberg weiß.

Bei den Niedersachsen hat sich die Stimmungslage in den letzten Woche um 180 Grad gedreht. Nachdem Braunschweig am 15. Spieltag noch abgeschlagener Tabellenvorletzter war und neun Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz aufwies, ließen die Löwen seit dem vier Siege nacheinander folgen.

Der Anschluss an das Tabellenmittelfeld ist wieder hergestellt, am Samstag kann die Eintracht mit einem Auswärtssieg auf Schalke an Königsblau vorbeiziehen.

Schalkes Mittelfeldmann Ron Schallenberg will das mit seiner Mannschaft unbedingt verhindern, weiß aber um die spezielle Situation vor dem Sechs-Punkte-Spiel.

"Wir alle haben den Ernst der Lage erkannt. Wir kennen die Tabelle, wir sind ja nicht blöd", meinte der 26-Jährige gegenüber einer Medienrunde nach dem Training am Dienstag.

Schallenberg rechnet mit langem Abstiegskampf beim FC Schalke 04

Auch Schallenberg weiß um die beeindruckende Siegesserie der Braunschweiger, die am letzten Wochenende zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg siegreich waren (1:0).

"Es ist sehr wichtig, ihnen jetzt einen Dämpfer zu verpassen. Wir brauchen die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sehr dringend", so der Stammspieler, der in der Vorwoche bei der 1:3-Schmach in Kaiserslautern gelbgesperrt fehlte.

Vor dem Kellerduell gegen Braunschweig beteuerte Schallenberg, dass sich seine Mannschaft über die Gefahr der aktuellen Situation bewusst sei: "Wenn man die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine erlebt, muss sich keiner Sorgen machen, dass wir nicht wissen, worum es geht. Keiner will, dass der FC Schalke 04 absteigt."

Gleichwohl rechne der gebürtige Paderborner mittlerweile damit, "dass wir höchstwahrscheinlich bis zum Ende im Abstiegskampf sein werden."