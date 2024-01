Hertha BSC offenbar vor aufsehenerregendem Transfer-Coup

IMAGO/Joshua Smith

Bradley Ibrahim zieht es wohl zu Hertha BSC

Hertha BSC hat kurz vor Ende der Wechselperiode offenbar ein vielversprechendes Talent vom FC Arsenal aus der englischen Premier League verpflichtet.

Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via X (vormals Twitter). Demnach ist der Wechsel des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers Bradley Ibrahim nach Berlin in trockenen Tüchern.

Der Engländer absolviere schon seit Dienstag die obligatorischen medizinischen Tests beim Zweitligisten und werde diese am Mittwoch abschließen, heißt es. Danach soll Ibrahim einen Vertrag bis 2027 bei der Alten Dame unterschreiben.

Es soll lediglich eine geringe Ablösesumme an Arsenal fließen. Er habe gehört, Sportdirektor Benjamin Weber habe bei dem Deal "einen großartigen Job gemacht", schrieb Plettenberg.

Bemerkenswert: Arsenals Premier-League-Konkurrent Luton Town soll sich ebenfalls um Ibrahim bemüht haben, versuchte offenbar im letzten Moment, den Youngster von einem Verbleib auf der Insel zu überzeugen. Laut Plettenberg hatten die Hatters aber "keine Chance" beim gebürtigen Londoner.

Weitere Details zum Transfer-Coup von Hertha BSC enthüllt

Ibrahim war 2019 aus dem Nachwuchs der Queens Park Rangers zu Arsenal gewechselt. In dieser Saison lief er bislang sowohl für die U21 der Gunners in der Reserverunde der Premier League als auch für die U19 in der Youth League auf. Mitte November stand er zudem im Profi-Kader für das Liga-Spiel gegen den FC Burnley (3:1), kam aber nicht zum Einsatz.

Über Ibrahims bevorstehenden Wechsel zu Hertha BSC berichten auch "Bild" sowie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Ihm zufolge soll sich Arsenal bei dem Transfer ein so genanntes "Matching Right", also eine Art Vorkaufsrecht, sichern. Das bedeutet, dass die Gunners im Falle eines Weiterverkaufs des Spielers informiert werden müssen, um womöglich die Angebote anderer Klubs zu überbieten.

Laut Romano winken Arsenal zudem Bonuszahlungen, abhängig von der Anzahl der Einsätze von Ibrahim im Trikot von Hertha BSC.