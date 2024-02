Bericht: Neues Vertragsangebot für BVB-Stürmer geplant

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Samuel Bamba (2.v.l.) steht noch vor einer offenen Zukunft beim BVB

Im Offensivbereich ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hervorragend bestückt. Trotzdem hat es das 19-jährige Top-Talent in der Hinrunde zu seinem Erstliga-Debüt geschafft, wurde vor der Winterpause im Dezember zweimal eingewechselt. Welche Perspektive hat das Eigengewächs nun beim BVB?

Seine Bundesliga-Premiere galt für viele Beobachter der Schwarz-Gelben in der Adventszeit als Überraschung. Schließlich hatte Samuel Bamba bis dato nicht einmal in der U23 in der 3. Liga einen Stammplatz sicher, stand zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Mal in der Startelf von Trainer Jan Zimmermann.

Trotzdem schenkte ihm Bundesliga-Chefcoach Edin Terzic zweimal das Vertrauen, brachte ihn in den Spielen gegen den FC Augsburg (1:1) und den FSV Mainz 05 (1:1).

Was Terzic von dem Dortmunder Jungen hält, der primär als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, gab er schon vor Wochen zu verstehen: "Wir finden, dass er ein unglaubliches Talent und Potenzial in sich hat, besonders offensiv. Sein Tempo, sein Dribbling, seine Abschlussqualitäten - wir glauben, dass er auf jedem Niveau den Unterschied ausmachen kann."

So plant der BVB mit Eigengewächs Bamba

Diesen Unterschied machte er jüngst beim Drittliga-Auswärtsspiel des BVB II bei Dynamo Dresden aus, als ihm kurz nach seiner Einwechslung der 2:1-Siegtreffer für seine Farben gelang. Es war nach langem Warten endlich das erste Profi-Tor für den Teenager.

Wie aber sieht die weitere Zukunftsplanung beim einstigen U18-Nationalspieler aus?

Laut "Ruhr Nachrichten" plant der BVB zeitnah, Bamba ein neues Vertragsangebot vorzulegen. Als Zeitraum gab die Zeitung dabei "die nächsten Wochen" an. Aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation bei den Bundesliga-Profis geht es dabei wohl erst einmal nur um einen festen Kaderplatz in der 3. Liga beim BVB II.

Allerdings wollen die Schwarz-Gelben mit dem Angebot zur Verlängerung unterstreichen, dass sie ihr Eigengewächs nur ungerne ablösefrei im Sommer 2024 ziehen lassen würden. Laut "Sky" soll es sowohl im In- als auch im Ausland potenzielle Abnehmer für den Offensivmann geben.

In Dortmund wollen ihm die Klubbosse aber weitere Zeit einräumen, sich über die 3. Liga doch noch nachhaltig für den Bundesliga-Kader anzubieten.