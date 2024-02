Sturmjuwel verrät seinen Langzeitplan beim FC Bayern

IMAGO/MAXIM THORE

Das schwedische Sturmtalent Jonah Kusi-Asare spielt ab sofort für den FC Bayern

Mit dem 16 Jahre alten Jonah Kusi-Asare hat sich der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München am Donnerstag einen echten Wunschspieler geangelt. Die Freude über den Transfer beruht aber auf Gegenseitigkeit, denn das schwedische Sturmjuwel sieht sich beim "größten Verein der Welt" angekommen.

Schon vor zwei Jahren tauchte der Name Jonah Kusi-Asare in der Gerüchteküche des FC Bayern München auf. Gleich zweimal hielt der Teenager damals ein Probetraining beim Klub von der Säbener Straße ab.

Seit Donnerstagmorgen ist der Wechsel des 16-jährigen Sturmtalents perfekt. Wie der FC Bayern vermeldete, unterschrieb Kusi-Asare einen "langfristigen Vertrag" bei den Münchnern. Über die U19-Mannschaft soll der Angreifer nun schrittweise zu den Bayern-Profis herangeführt werden.

Sein Glück kann der Kusi-Asare, der als eines der größten europäischen Talente seines Jahrgangs gilt, noch nicht fassen.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", gab er im Klub-Interview auf der Vereinshomepage preis: "Ich bin sehr glücklich, jetzt beim in meinen Augen größten Verein der Welt zu sein und hier unterschrieben zu haben. Es ist ein besonderer Tag für mich."

FC Bayern: Sturmjuwel hatte schon Kontakte nach München

Der FC Bayern sei auch in seiner Heimat "sehr groß", verriet der Neuzugang: "Die Menschen in Schweden verfolgen die Spieler in der Champions League oder Bundesliga sehr intensiv."

Vor seiner Unterschrift bei den Bayern hielt Kusi-Asare allerdings Rücksprache mit einem zwei Jahre älteren Landsmann, der 2022 in die Münchner U19 gewechselt war - und heute für die zweite Mannschaft des FCB in der Regionalliga Bayern aufläuft.

"Ja, ich habe mich mit Matteo Perez Vinlöf von den Amateuren ausgetauscht", berichtete der schwedische U17-Nationalspieler: "Er konnte mir nur Gutes über den FC Bayern und die Nachwuchsarbeit erzählen. Ich freue mich, ihn hier zu treffen."

Im Trikot von AIK Solna feierte Kusi-Asare in der laufenden Saison sein Debüt in der ersten schwedischen Liga und kam zu insgesamt vier Kurzeinsätzen. Ganz so schnell dürfte es für ihn beim FC Bayern nicht gehen, wie er selbst realistisch einzuschätzen weiß.

"In den kommenden Wochen möchte ich mich so schnell wie möglich hier in München einleben. Ich freue mich auf die ersten Trainingseinheiten und will mich stetig verbessern", erklärte der Jungstürmer zu seinen kurzfristigen Zielen an der Isar.