Neue Details zu BVB-Transfer aufgedeckt

IMAGO/Laci Perenyi

Hendry Blank verließ den BVB in Richtung Österreich

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich beim Verkauf von Abwehrtalent Henry Blank zu Red Bull Salzburg eine Rückkaufklausel zusichern lassen. Nun wird bekannt, wie viel der BVB im Falle einer Rückholaktion auf den Tisch legen müsste.

Der BVB muss nach Angaben von "Sky" etwas mehr als zehn Millionen Euro an den österreichischen Bundesligisten Red Bull Salzburg überweisen, sollte man Eigengewächs Hendry Blank in Zukunft noch einmal ins Ruhrgebiet lotsen wollen. Diese Rückkaufklausel soll im Rahmen der Verhandlungen festgelegt worden sein, die am Donnerstag erst wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist ein Ende gefunden hatten.

Borussia Dortmund hatte nach Informationen von "Ruhr Nachrichten" sieben Millionen Euro Ablöse für Blank bekommen, der zuvor bei den schwarz-gelben Verantwortlichen mit einem Wechselwunsch vorstellig geworden war.

"Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen", hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Transfervollzug bekannt gegeben: "Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen."

BVB wird Blanks Entwicklung "sehr genau beobachten"

Beim österreichischen Serienmeister hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der BVB wünschte seinem Talent "für seine sportliche Zukunft nur das Allerbeste", Kehl kündigte zudem an: "Wir werden seine Entwicklung in Österreich während der kommenden Jahre sehr genau beobachten."

Der dreifache U20-Nationalspieler hatte es über die U17 und U19 bei Borussia Dortmund zum Profi geschafft. In der aktuellen Spielzeit 2023/24 wurde er 13 Mal in der 2. Mannschaft eingesetzt, die in der 3. Liga spielt. Seinen vorläufigen Höhepunkt feierte Blank am 18. Bundesliga-Spieltag, als er beim Auswärtsspiel des BVB in Köln zur Halbzeit für den verletzten Niklas Süle eingewechselt wurde und so sein Debüt im deutschen Oberhaus gab.