Emotionaler Dinkci vor Wiedersehen mit Werder Bremen

Eren Dinkci traf schon im Hinspiel doppelt gegen Werder Bremen

Ausgeliehen von Werder Bremen hat Offensivspieler Eren Dinkci in der laufenden Saison bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim seinen endgültigen Durchbruch in der Fußball-Bundesliga geschafft. Am kommenden Samstag wird es emotional für den Angreifer, denn da kehrt er mit Heidenheim in "sein" Bremer Weserstadion zurück.

Der 22-Jährige ließ gegenüber der "Sport Bild" gar keine Zweifel daran aufkommen, dass Werder Bremen für ihn auch weiterhin eine Herzensangelegenheit ist.

"Ich bin in Bremen aufgewachsen, diese Liebe zum Verein wird nie verloren gehen", so Dinkci, der im Dezember 2020 als Teenager für Werder in der Bundesliga-Debütiert hatte.

Bis zum letzten Jahr kam er über den Status des Ergänzungsspielers bei den Norddeutschen allerdings nie hinaus. In 2022/2023 bestritt er alle seine 17 Bundesliga-Einsätze als Einwechselspieler, stand in der gesamten Spielzeit nicht ein einziges Mal in der Startelf von Trainer Ole Werner.

Klar, dass der gebürtige Bremer mit großen Ambitionen in die Partie gegen den Verein startet, bei dem er noch einen Anschlussvertrag bis 2025 besitzt.

Dinki mit besonderen Worten für Heidenheim-Trainer Schmidt

Über seine Zukunft nach dem Leihgeschäft beim Tabellenzehnten aus Heidenheim sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden, wie Dinkci selbst ausführte: "Der Plan ist, dass ich im Sommer nach Bremen zurückkehre. Bisher haben wir aber über die Situation nicht geredet. Wenn ich zurückkommen soll, dann würde ich aber schon gerne mehr Spielzeit haben als zuletzt."

In Heidenheim hat es der Deutsch-Türke auf Anhieb zum Stammspieler geschafft, stand 19 Mal in der Startformation von Cheftrainer Frank Schmidt. Seinem derzeitigen Coach sei er zu besonders großem Dank verpflichtet, betonte Dinkci: "Er hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben, ich spiele regelmäßig unter ihm. Er hat mir geholfen, dass ich zu meinen Stärken zurückgefunden habe, die mich in der Jugend stark und später zum Profi gemacht haben."

Übrigens: Im Hinspiel gegen Werder Bremen schnürte der Offensivmann am 4. Spieltag beim 4:2-Heimsieg der Heidenheimer bereits einen Doppelpack.