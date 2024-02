Eintracht Frankfurt will mit Offensiv-Hünen verlängern

IMAGO/SABRIS_10010915

Igor Matanovic ist aktuell von Eintracht Frankfurt an den KSC verliehen

Der Start in die Saison 2023/24 verlief äußerst holprig - dann platzte bei Igor Matanovic der Knoten. Der Kroate, der aktuell von Eintracht Frankfurt an den Karlsruher SC verliehen ist, erzielte beim 3:0-Sieg des KSC gegen den FC Schalke 04 einen Treffer und bereitete ein Tor vor, sechs weitere Buden und zwei Assists folgten. Eine Entwicklung, die man bei der SGE sehr wohl wahrgenommen hat.

Eintracht Frankfurt soll mit dem Verlauf der Leihe von Igor Matanovic zum Karlsruher SC "sehr zufrieden sein". Das berichtet das Portal "fussbal.news".

Demnach ist vor allem SGE-Sportvorstand Markus Krösche ein großer Fan des 1,94-Meter-Hünen. Damit aber nicht genug: Im Raum steht dem Bericht zufolge sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung über den Sommer 2026 hinaus.

Eine weitere Leihe soll allerdings vorerst nicht geplant sein. Matanovic soll nach der Saison in die Mainmetropole zurückkehren und sich in der Vorbereitung anbieten. Gelingt dies, dürfte der 20-Jährige 2024/25 zum Profikader der Frankfurter zählen.

Matanovic die perfekte Ergänzung für den Kader von Eintracht Frankfurt

Für die Hessen dürfte Matanovic nicht zuletzt aufgrund seiner Körpergröße eine interessante Option sein.

Mit Sasa Kalajdzic (von den Wolverhampton Wanderers/2,00 m) und Hugo Ekitike (von Paris Saint-Germain/1,89 m) hat man den Kader im Winter zwar mit zwei großen Spielern verstärkt, eine Kaufoption soll allerdings nur bei Ekitike existieren. Diese soll allerdings bei rund 30 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die die Frankfurter wohl nur in die Hand nehmen werden, wenn der Franzose auf ganzer Linie überzeugt.

So oder so dürfte auch für Matanovic noch Platz im Aufgebot vorhanden sein - vor allem, wenn der Youngster seinen Lauf der letzten Wochen fortsetzt. In den vergangenen sechs Zweitligaspielen verbuchte Matanovic immer mindestens eine Torbeteiligung.