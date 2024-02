Wolfsburg-Coach Kovac verkündet Casteels-Ausfall

IMAGO/Christian Schroedter

Wolfsburgs Keeper Koen Casteels fällt für das Spiel bei Union Berlin aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und Trainer Niko Kovac müssen im Auswärtsspiel bei Union Berlin seinen Stammtorhüter Koen Casteels ersetzen.

Der 31 Jahre alte Belgier fällt mit einer Rückenprellung aus, wie VfL-Coach Kovac vor dem Duell am Samstag (15:30 Uhr/Sky) verkündete. Casteels wurde auch im Krankenhaus untersucht. "Es war so weit alles in Ordnung", sagte Kovac, der Ersatzmann Pavao Pervan sein Vertrauen aussprach.

Außergewöhnlich wird die Partie für Stürmer Kevin Behrens, der erst Ende Januar aus Köpenick nach Wolfsburg wechselte. "Es ist sicher ein besonderes Spiel für ihn", sagte Kovac: "Die Jahre, die er dort gespielt und gearbeitet hat, waren sehr erfolgreich. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass er das Spiel gewinnen möchte."

Auch für Kovac, der unter Druck steht, wäre ein Erfolg wichtig. Der 52-Jährige bleibt zuversichtlich, dass der erste Sieg im Jahr 2024 in Kürze gelingt. "Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft funktioniert und will", sagte er.