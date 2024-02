Sohn von Real-Legende beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Naoki Morita

Féderico Redondo soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Dass sich Thomas Tuchel einen echten Sechser, eine Holding Six, in den Reihen des FC Bayern wünscht, hat der Trainer selbst öffentlich oft genug betont. Nun soll ein Name in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt sein, der bislang nicht kursierte: Féderico Redondo.

Mit dem Argentinier Féderico Redondo wird an der Säbener Straße ein neuer Name für die vakante Position im Spielfeldzentrum diskutiert. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach sollen die Münchner bereits im Winter am 21-jährigen Argentinier gebaggert haben und dem U23-Nationalspieler "großes Potenzial" bescheinigen.

Zudem interessant: Redondo, Sohn von Real Madrids Legende Fernando Redondo, kickt derzeit in seiner Heimat bei den Argentinos Juniors, wo sein Vertrag allerdings Ende 2024 ausläuft. Eine fällige Ablöse dürfte sich daher in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

In seiner Karriere bestritt der in Madrid geborene Abräumer bislang 58 Pflichtspiele für die Argentinos Juniors (2 Tore/2 Vorlagen) sowie zahlreiche Länderspiele für die argentinischen Junioren-Auswahlen. Für den FC Bayern bietet der Deal natürlich dennoch ein gewisses Risiko, da Redondo noch nie im europäischen Fußball aktiv war.

Macht Messis Inter Miami dem FC Bayern Konkurrenz?

Anfang Januar wurde Redondo schon einmal mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Damals berichtete der Journalist César Luis Merlo von "TyC Sports", dass die Wölfe etwa zehn Millionen Euro für die Dienste des Südamerikaners geboten haben. Sonderlich heiß wurde der Poker aber wohl nicht.

Jüngst berichtet Merlo zudem, dass Inter Miami aus der MLS ein Auge auf Redondo geworfen haben soll. Das Team um Superstar Lionel Messi bereitet demnach eine Offerte in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro vor, Redondos aktueller Arbeitgeber soll keineswegs abgeneigt sein.

Sollten die Bayern sich allerdings wirklich ernsthaft in den Poker einschalten, dürfte München für Redondo eine verlockende Destination sein.