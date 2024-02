BVB-Coach erkennt wichtigen Fortschritt: "Das ist die Basis"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Edin Terzic siegte mit seinem BVB klar gegen Freiburg

Gegen seinen Lieblingsgegner SC Freiburg hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend wieder einmal überzeugt und verdient mit 3:0 gewonnen. Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die in der Tabelle ihren vierten Platz gefestigt hat.

"Wir haben von Anfang die Kontrolle übernommen. [...] Leider können wir nicht eher das dritte Tor erzielen. Dadurch bleibt das Spiel immer ein bisschen offen. Trotzdem glaube ich, dass wir heute die beste Leistung im Jahr 2024 gesehen haben", meinte der Cheftrainer der Schwarz-Gelben nach dem elften Saisonsieg am "DAZN"-Mikrofon.

Für den BVB setzte sich gegen Freiburg der Positiv-Trend der letzten Wochen fort: So sind die Dortmunder mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen, haben außerdem viermal in den letzten fünf Partien in der Bundesliga zu Null gespielt.

Die stabilisierte Defensive machte Terzic dann auch gleich als wichtigsten Faktor dafür aus, dass sein Team mit vier Siegen und einem Remis in das Kalenderjahr 2024 gestartet ist: "In fünf Spielen haben wir ein Tor, auch noch ein Eigentor, kassiert. Das ist die Basis. In der Offensive zeigen wir häufig unser Talent, in der Defensive unsere Mentalität. Das ist uns in der Hinrunde viel zu wenig gelungen. Heute war es richtig gut, deswegen haben wir wieder die null verteidigt, haben vorne drei Tore erzielt und damit sind wir heute richtig glücklich."

BVB-Coach lobt: "Waren klar, diszipliniert und reif"

Der Kontrahent aus dem Breisgau hat sich dabei sowieso längst zu einem Lieblingsgegner des BVB entwickelt: Die letzten sechs Heimspiele gegen den SC Freiburg hat der Champions-League-Teilnehmer allesamt gewonnen. Die letzte Heimniederlage gegen Freiburg setzte es vor über 20 Jahren.

Über die Abwehrleistung meinte Terzic weiter voll des Lobes: "Ich glaube, wir haben sie sehr gut wegverteidigt vor dem Tor. Wir waren sehr konzentriert im Verteidigen von Standardsituationen. Am Ball gab es nur eine Phase, mit der wir nicht einverstanden waren. Ansonsten waren wir aber sehr klar, diszipliniert und reif."