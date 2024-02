Tuchel-Aus beim FC Bayern? Matthäus lässt aufhorchen

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Lothar Matthäus wittert eine Trainer-Diskussion beim FC Bayern

Lothar Matthäus rechnet nach der 0:3-Klatsche im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen mit einer Diskussion um die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel.

"Ob Tuchel jetzt wackelt? Ein Wunder wäre es nicht. Intern wird bestimmt diskutiert. Muss es sogar. Alles andere wäre nicht Bayern-like", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

In der Kabine des deutschen Rekordmeisters säßen laut Matthäus inzwischen "einige unzufriedene Spieler". Der 62-Jährige ergänzte: "Ein Trainer kann die Anführer der Kabine reizen, ignorieren, links liegen lassen oder demontieren, aber dann muss er gewinnen, und zwar überzeugend. Beides ist Tuchel nicht gelungen. Ganz im Gegenteil."

Der FC Bayern sei in Leverkusen "absolut chancenlos" gewesen, betonte Matthäus. "Das geht mir nur schwer über die Lippen. Bayern national ohne Chance, wenn es um alles geht. Das gab es schon lange nicht. Aber es ist die Wahrheit."

Lothar Matthäus "überrascht" vom FC Bayern

Er sei "überrascht" gewesen, "dass die Bayern im Spiel der Spiele ausgerechnet auf die Stars mit Bayern-DNA verzichtet haben. Ich an Tuchels Stelle hätte vor allem in Leverkusen auf de Ligt, Kimmich und Müller gesetzt", so Matthäus. Tuchel sei "All-in gegangen" und habe sich "verzockt. Man hatte den Eindruck, dass er es allen zeigen wollte und es hat leider nicht funktioniert".

Insgesamt sei beim FC Bayern "seit viel zu langer Zeit alles viel zu unruhig. Und das Ergebnis sieht man auf dem Platz. Und zwar regelmäßig seit vielen, vielen Monaten", unkte der Weltmeister von 1990.

Bayer dagegen werde "mehr als verdient" die Meisterschaft holen, wenn die Werkself ihre bislang gezeigten Leistungen im Endspurt der Saison bestätige, prophezeite Matthäus. "Diese Begeisterung, Leichtigkeit und der wunderbare Teamgeist führen wohl zu diesem tollen Triumph und vielleicht zu mehreren Titeln."