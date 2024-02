So half BVB-Coach Terzic Haller während des Afrika Cups

IMAGO

BVB-Cheftrainer Edin Terzic (l.) mit Sebastien Haller

Mit seinen entscheidenden Toren im Halbfinale und Finale beim Afrika Cup ballerte sich Sebastien Haller zum Helden einer ganzen Nation. Der Mittelstürmer sorgte mit seinen Treffern zum 1:0-Endstand gegen DR Kongo und 2:1-Endstand gegen Nigeria dafür, dass die Elfenbeinküste sich zum insgesamt dritten mal die Krone aufsetzte. Auch bei seinem Klub Borussia Dortmund wurde die Heldenreise Hallers mit großer Freude registriert.

Nachdem Haller in den vergangenen Monaten beim BVB sportlich quasi keine Rolle gespielt hatte, in der Mittelstürmer-Hierarchie auf Platz drei hinter Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko zurückgefallen war, folgte beim Heim-Turnier in der Elfenbeinküste jetzt das große Tor-Comeback von Sebastien Haller.

Besonders sein Final-Tor in der 81. Minute am letzten Sonntag im Endspiel gegen Nigeria sorgte dafür, dass Haller fortan auf Lebzeiten ein Volksheld in seinem Heimatland sein wird.

Auch die Szenen, als Haller während eines Live-Interviews in den Armen eines Fernsehreporters weinte, gingen weit über die Grenzen der Elfenbeinküste hinaus.

Laut einem "Sport Bild"-Bericht soll derweil auch BVB-Cheftrainer Edin Terzic seinen kleinen Anteil an der sportlichen Wiederauferstehung des Torjägers beim Afrika Cup gehabt haben. Wie das Fachmagazin berichtete, hat sich Terzic während des Kontinentalturniers regelmäßig bei dem 29-Jährigen gemeldet und ihm immer weiter Mut zugesprochen.

BVB hofft auf Haller-Aufschwung auch in Dortmund

Vor den ivorischen Spielen sollen die beiden per Textnachrichten Kontakt gepflegt, hinterher auch telefoniert haben. Terzic wollte seinem Torjäger a.D. offenkundig seine volle Unterstützung signalisieren, auch wenn es in der Bundesliga in 2023/2024 erst zu mickrigen vier Startelf-Einsätzen und keinem einzigen Saisontor gereicht hat.

Beim BVB wuchs in den vergangenen zwei Wochen die Hoffnung, dass Haller aufgrund seiner Spielpraxis und starken Leistungen beim Afrika Cup nun auch in Dortmund wieder zu alter Stärker finden wird.

Zur Erinnerung: In der letzten Saison galt Haller mit seinen neun Toren in 15 Partien zwischen Februar und Mai als einer der Schlüsselspieler des BVB auf dem Weg zur Fast-Meisterschaft 2023.