FC Bayern verkündet Vertragsverlängerung

IMAGO/Mladen Lackovic

Michael Scott hat beim FC Bayern verlängert

Der FC Bayern hat die Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag mit Offensiv-Youngster Michael Scott vorzeitig verlängert. Der 18-Jährige hat sich bis Ende Juni 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Das bestätigte der Klub am Donnerstag.

Scott, der 2021 vom Nachwuchs von Bayer Leverkusen zu den Junioren des FC Bayern wechselte, spielt seit dem Sommer für die U19 der Münchner und überzeugte seitdem mit fünf Toren und vier Vorlagen in 17 Pflichtspielen.

"Scotty ist jetzt bald drei Jahre bei uns und hat sich in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt. Zudem ist er ein guter Junge mit der richtigen Einstellung. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag langfristig verlängert hat und gemeinsam mit uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen möchte", kommentiert Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern, die Verlängerung in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com".

FC Bayern: Millionen-Deal mit Michael Scotts Bruder

Der Name Scott dürfte zumindest bei den eingefleischten Fans des FC Bayern übrigens gute Erinnerungen wecken: Der Bruder des deutschen U18-Nationalspielers Christopher Scott kickte bis zum Sommer 2022 ebenfalls beim Nachwuchs des Serienmeisters, ehe er zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen wechselte und den Bayern immerhin 1,4 Millionen Euro in die Kassen spülte.

Nach einer soliden Saison in Antwerpen zog es Christopher Scott allerdings schon wieder zurück nach Deutschland. Aktuell ist er an den deutschen Zweitligisten Hannover 96 verliehen, kommt allerdings nur selten zum Einsatz. Ob Hannover die vereinbarte Kaufoption nach der Saison zieht, darf bezweifelt werden.

Für Michael Scott dürfte der Weg seines drei Jahre älteren Bruders dennoch einer sein, den er nacheifern will. Immerhin debütierte Christopher Scott im April 2021 unter Trainer Hansi Flick sogar für den FC Bayern in der Bundesliga.