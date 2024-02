Personalbeben rückt näher: So plant der FC Bayern!

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern deutet sich ein Umbruch an

Nach den jüngsten Rückschlägen wächst beim FC Bayern nicht nur die Unzufriedenheit, sondern auch die Gewissheit, im kommenden Sommer einen größeren Umbruch vornehmen zu müssen. Zahlreiche Namen wurden zuletzt als Zu- oder Abgänge in München gehandelt - das ist dran!

Die Hinspiel-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom hat die Krise beim FC Bayern verschärft. Mit jedem Negativ-Erlebnis wird ein Personalbeben beim deutschen Rekordmeister wahrscheinlicher. Kurzfristig könnte nur Trainer Thomas Tuchel ausgetauscht werden, nach der Saison jedoch gefühlt die halbe Mannschaft.

Zumindest wird dieser Eindruck durch die neuste Ausgabe des "Bild"-Podcasts "Bayern Insider" geweckt. Dort wurden neue Details zu den heißesten Gerüchten rund um den FC Bayern enthüllt.

Demnach war das argentinische Sechser-Talent Federico Redondo im Januar tatsächlich ein großes Thema an der Säbener Straße. Der Bundesligist habe alles versucht, um den 21-Jährigen loszueisen, allerdings vergeblich. Ein weiterer Anlauf könnte im Sommer folgen.

Auch der Stuttgarter Torjäger Serhou Guirassy steht beim FC Bayern offenbar weiterhin hoch im Kurs. Der Stürmer sei eine "Wertanlage", hieß es.

Bei einem solchen Schnäppchen - der Guineer könnte dank einer Klausel für "nur" rund 20 Millionen Euro wechseln - müsse man einfach zuschlagen. In München wäre der 27-Jährige freilich nur als Backup hinter Harry Kane eingeplant.

FC Bayern: Davies und de Ligt bald weg?

Auch das jüngst kolportierte Interesse an Mailands Theo Hernández entspreche der Wahrheit, so die Podcast-Betreiber Christian Falk und Tobias Altschäffl. Man habe den Franzosen "schon länger im Auge" und sehe in ihm einen "absoluten Mentalitätsspieler".

Im Fall der Fälle wäre der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Profi Lucas Hernández jedoch "nicht billig", schließlich ist sein aktueller Vertrag noch bis 2026 gültig.

Auf der Abgangsseite könnte beim FC Bayern ebenso Bewegung reinkommen. So soll Matthijs de Ligt offen mit einem Abschied liebäugeln. Angeblich kommt der Abwehrmann mit Coach Tuchel nicht zurecht.

Gleichfalls auf der Kippe stünde Alphonso Davies, mit dem der Verein zwar verlängern will, aber nicht zu den von dem Kanadier geforderten Konditionen.