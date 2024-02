Kimmich zofft sich heftig mit Bayerns Co-Trainer

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bei Joshua Kimmich vom FC Bayern liegen die Nerven blank

Joshua Kimmich hat nach der Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum (2:3) seinem Frust freien Lauf gelassen. Der deutsche Nationalspieler geriet sogar mit dem Münchner Co-Trainer Zsolt Löw aneinander. Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, und Cheftrainer Thomas Tuchel bezogen hinterher Stellung.

"Josh muss einigermaßen bedient gewesen sein auf der Auswechselbank, das ist aber normal", sagte Dreesen zu einem heftigen Zoff zwischen Mittelfeldspieler Kimmich und Co-Trainer Löw, das sich nach der Niederlage in Bochum abgespielt hatte.

"Er gibt immer alles und will gewinnen. Dass Josh in dem Moment einfach sauer ist, ist nachvollziehbar", so Dreesen.

Unter anderem "tz"-Reporter Patrick Strasser hatte beim Kurznachrichtendienst X über wütende Diskussionen zwischen Kimmich und Löw berichtet. Der Ungar hatte, als Kimmich und seine Mitspieler völlig gefrustet den Platz verließen, eigentlich mit dem 29-Jährigen abklatschen wollen. Beinahe sei es dabei aber zu einem Handgemenge gekommen.

Wie "Sportbuzzer" berichtet, musste Löw gar von einigen Bayern-Mitarbeitern zurückgehalten werden, als dieser Kimmich in den Kabinentrakt folgen wollte.

Dreesen und Tuchel äußern sich zum Kimmich-Zoff

Joshua Kimmich war nach 63 Minuten beim Stand von 1:2 ausgewechselt worden, für ihn war Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza in die Partie gekommen. Wie auf den TV-Bildern zu erkennen gewesen war, hatte der deutsche Nationalspieler die Entscheidung alles andere als gut aufgenommen.

Cheftrainer Thomas Tuchel wollte aus der Angelegenheit keine große Sache machen. Er wisse, "was los war", dies sei aber "nichts für die Öffentlichkeit", so der 50-Jährige: "Das sind Fußballkabinen, da ist es emotional. Gar nichts sagt das aus." Das Ganze sei ein "ziemlich normaler Vorfall nach einer Niederlage", zudem sei es "im Rahmen" geblieben.

Durch die Niederlage in Bochum und den Sieg von Bayer Leverkusen in Heidenheim (2:1) beträgt der Abstand des FC Bayern zur Tabellenspitze nun acht Zähler. In der Champions League droht nach dem 0:1 bei Lazio Rom im Achtelfinale das Aus, im DFB-Pokal waren die Münchner sensationell beim 1. FC Saarbrücken gescheitert.