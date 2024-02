Irre Anekdote um Xabi Alonso enthüllt

IMAGO/Richard Lee

Xabi Alonso (l.) und Jamie Carragher spielten gemeinsam für den FC Liverpool

Jamie Carragher schnürte in seiner Karriere ausschließlich für den FC Liverpool die Fußball-Schuhe und avancierte in insgesamt 17 Profisaisons (1996 - 2013) zu einer echten Klub-Ikone. In dieser Zeit kickte er natürlich auch Seite an Seite mit zahlreichen Stars. Einer, der bald sogar an der Seitenlinie der Reds stehen könnte, hat dabei noch vor seinem ersten Spiel einen heftigen Eindruck hinterlassen: Xabi Alonso.

Als Xabi Alonso 2004 von Real Sociedad aus dem spanischen San Sebastián zum FC Liverpool wechselte, war er gerade mal 22 Jahre jung, Carragher hingegen hatte schon sieben Spielzeiten an der Anfield Road bestritten. Das Selbstbewusstsein, das der Neuling von Beginn an zeigte, hat allerdings nachhaltig Eindruck hinterlassen.

Als der damalige Coach Rafael Benitez seinem Team von der Verpflichtung seines Landsmannes berichtete, soll er gesagt haben: "Dieser Spieler wird uns verstärken, ich denke, er ist ein fantastischer Spieler. Er hat mit mir bereits darüber gesprochen, wo das Team sich verbessern kann und über andere taktische Dinge." Das berichtet Carragher nun bei "The Redman TV".

Begeisterung hätten diese Worte indes nicht beim Abwehrstar geweckt. "Ich dachte nur: 'Wer zur verdammten Hölle denkt er, der er ist? 22, kommt rüber aus Spanien und will uns erzählen, was wir falsch machen. Verdammt, zeig dich erst einmal im Trikot.'"

Dann habe sich allerdings schnell herausgestellt, dass Alonso tatsächlich auf und abseits des Rasens über einen enormen Fußball-Sachverstand verfüge. Auf dem Platz habe er nicht viel geredet und sich komplett für das Team aufgerieben, ansonsten aber sehr viel, vor allem über Fußball, gesprochen.

Alonso und der FC Liverpool? Wie für einander geschaffen!

Dass er einen guten Trainer abgibt, beweist Alonso derzeit bei Bayer Leverkusen. Bei seiner ersten Profistation als Coach weist der 42-Jährige einen überragenden Punkteschnitt von 2,16 Zählern in 69 Partien auf, 2023/24 ist die Werkself sogar in 32 Duellen noch ungeschlagen.

Ein Wert, der Alonso zum heißesten Kandidaten auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool hat werden lassen. Laut Carragher sei Alonso für diesen Job "wie geschaffen", auch wenn er noch keine enormen Erfahrungen als Übungsleiter aufweist.

Klopp beendet im Sommer sein überaus erfolgreiches Engagement beim FC Liverpool auf eigenen Wunsch.