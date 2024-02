Tuchel-Debatte: Bayern-Ikone holt zum Rundumschlag aus

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern unter Druck

Während die kritischen Stimmen rund um den FC Bayern lauter werden und immer häufiger das Aus von Coach Thomas Tuchel gefordert wird, fordert die Münchner Klub-Legende Sepp Maier Geduld und Ruhe beim deutschen Rekordmeister.

"Der Trainer ist nicht immer alleine schuld – ich glaube, dass da schon die Mannschaft auch mit schuld ist", stellte der Kult-Keeper im Interview mit "BR24Sport" klar.

Tuchel hat die letzten drei Pflichtspiele mit seinen Schützlingen verloren, in der Fußball-Bundesliga ist Spitzenreiter Bayer Leverkusen vorerst enteilt.

Maier trotzig: "Die Meisterschaft ist für mich noch nicht entschieden. Die Bayern haben ja noch zwölf Spiele vor sich und da kann man alles noch richten." Acht Punkte Rückstand seien schließlich "nicht so viel".

Selbst eine Saison ohne Schale sei für den FC Bayern zu verkraften: "Dann machen sie ein Jahr halt mal nichts. Dann sollen sie mal aussetzen und dann wieder mehrmals hintereinander Deutscher Meister werden."

José Mourinho zum FC Bayern? Maier kann nur lachen

Maier nutzte die Gelegenheit für ein flammendes Plädoyer gegen einen Trainer-Wechsel.

"Ich bin zwar zu weit weg, um mir ein Urteil erlauben zu können, aber ich plädiere für Thomas Tuchel. Den sollen sie die ganze Saison weiterarbeiten lassen. Ich glaube, dass das doch noch ein gutes Ende nimmt mit dem", prophezeite der bald 80-Jährige (Geburtstag am 28. Februar).

Über die jüngsten Spekulationen zu möglichen Tuchel-Nachfolgern konnte Maier derweil nur lachen. "Hansi Flick, und dann Mourinho und dann Klopp – wen sie jetzt wieder alles im Gespräch haben. Die sollen mal den FC Bayern in Ruhe lassen und sie arbeiten lassen und dann sehen wir, was dabei rauskommt", verdeutlichte der Weltmeister von 1974.

Am kommenden Wochenende trifft der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena auf RB Leipzig. Ein Sieg gegen die Sachsen ist Pflicht, andernfalls könnte die Stimmung in München endgültig kippen. Auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom (Hinspiel: 0:1) dürfte in der Trainerfrage eine entscheidende Rolle spielen.