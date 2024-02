Verletzungsschock! Bayern-Youngster fehlt monatelang

IMAGO

Michael Scott (M.) fällt längere Zeit aus

Gerade erst hatte Michael Scott seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig bis 2027 verlängert, da folgte in der neuen Woche der Schock. Wie der deutsche Fußball-Meister bekanntgab, wird der Youngster aufgrund einer Verletzung lange Zeit fehlen.

Im letzten Pflichtspiel der U19-Mannschaft des FC Bayern am vergangenen Samstag hatte sich der Angreifer in der Partie beim Karlsruher SC ohne Fremdeinwirkung eine Knieverletzung zugezogen.

Scott musste in der Begegnung der A-Jugend-Bundesliga Süd/Südwest schon nach 19 Minuten vom Feld und konnte nicht mehr länger mitwirken.

Wie der FC Bayern nun bekanntgab, wird der 18-Jährige "einige Monate" lang fehlen, wird somit mit Gewissheit auch das Achtelfinale in der Youth League gegen Feyenoord Rotterdam (28. Februar ab 16:00 Uhr) verpassen.

Scott kam einst von Bayer Leverkusen nach München

Der gebürtige Kölner kam in der A-Jugend-Bundesliga in der laufenden Saison 18 Mal zum Einsatz und erzielte dabei, zumeist als Außenstürmer eingesetzt, fünf Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. In der Youth League kam er in der Gruppenphase bis zur Winterpause sechsmal zum Einsatz und traf dabei zweimal.

Scott war als U17-Spieler von Bayer Leverkusen zum FC Bayern Campus gewechselt und hatte sich seit dem zu einer festen Größe in der U17 und nachfolgend in der U19 des deutschen Rekordmeisters entwickelt.

Mit dem langfristigen Vertrag unterstrich der FC Bayern in der Vorwoche das Fernziel, Scott im Profi-Kader der Münchner etablieren zu können: "Scotty ist jetzt bald drei Jahre bei uns und hat sich in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt. [...] Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag langfristig verlängert hat und gemeinsam mit uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen möchte", hatte Halil Altintop, der Sportliche Leiter am FC Bayern Campus, im Zuge der Vertragsverlängerung am letzten Donnerstag gesagt.