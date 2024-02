Saison-Aus! Verletzungsschock bei VfB-Youngster

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Samuele die Benedetto (2.v.r.) fällt monatelang verletzt aus

Verletzungsschock beim VfB Stuttgart! Youngster Samuele di Benedetto hat sich am Dienstagabend in einem Testspiel bei der U21-Mannschaft des Klubs schwer verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Wie der Bundesligist selbst vermeldete, hatte sich der Mittelfeldspieler am Dienstagabend im Test gegen die TSG 1899 Hoffenheim II schwer am Bein verletzt und musste noch in der ersten Halbzeit vorzeitig ausgewechselt werden. Nach Angaben des Klubs war di Benedetto bei einem Zweikampf unglücklich von einem Gegenspieler getroffen worden.

Am Mittwoch stellte sich bei genaueren Untersuchungen heraus, dass sich der 18-Jährige dabei das Wadenbein gebrochen hat. Laut offiziellen Angaben des VfB Stuttgart wird di Benedetto "in den nächsten Tagen" operiert und wird danach monatelang ausfallen. Die Saison 2023/2024 ist für den Youngster damit vorzeitig beendet.

VfB-Youngster debütierte gegen RB Leipzig

Der Linksfuß ist in der aktuellen Spielzeit vor allem in der U21 der Schwaben eine wichtige Säule gewesen, die in der viertklassigen Regionalliga Südwest an den Start geht. Für die zweite Mannschaft des VfB stand di Benedetto 17 Mal auf dem Rasen, 13 Mal davon in der Startelf von Cheftrainer Markus Fiedler.

Auch in der Profi-Mannschaft der Stuttgarter konnte der Teenager zuletzt schon Fuß fassen. So berief ihn Coach Sebastian Hoeneß schon im letzten Jahr mehrere Male in den Lizenzspieler-Kader. Sein Bundesliga-Debüt feierte der deutsche U19-Nationalspieler am 27. Januar dieses Jahres, als er im Heimspiel gegen RB Leipzig eingewechselt wurde.

Bei dem 5:2-Statement-Sieg der Schwaben gegen die Roten Bullen kam di Benedetto in der 84. Minute für Enzo Millot in die Partie und schnupperte so seine ersten Minuten im deutschen Fußball-Oberhaus. Samuele di Benedetto ist ein Eigengewächs des VfB und spielt seit der C-Jugend für den Verein.