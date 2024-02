Tuchel zum FC Liverpool? Ex-Spieler warnt

IMAGO/Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Ist Thomas Tuchel nach seinem Aus beim FC Bayern ein Kandidat in Liverpool?

Wie es für Thomas Tuchel im Sommer weitergeht, ist unklar. Berichten zufolge könnte es den Noch-Trainer des FC Bayern in die Premier League ziehen. Auch der FC Liverpool wurde bereits als möglicher neuer Arbeitgeber gehandelt. Ein Ex-Spieler warnte die Reds aber nun vor dem Coach.

Laut "Telegraph" ist Thomas Tuchel ein Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Ex-Spieler Danny Murphy hält allerdings nicht viel von dem Trainer des FC Bayern und warnte seinen ehemaligen Klub.

"Er passt einfach nicht", sagte Murphy bei "Talksport" und ergänzte: "Er spaltet zu sehr. Er ist kein Trainer für Liverpool. Nicht für mich."

Für den 46-Jährigen ist das Tuchel-Aus beim FC Bayern zudem "keine Überraschung". In München laufe es schon seit einer Weile nicht mehr rund. "Seien wir doch mal ehrlich, der FC Bayern hätte den Titel in der vergangenen Saison an Borussia Dortmund verlieren müssen", so Murphy, der 249 Spiele für Liverpool absolvierte.

Der FC Bayern hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Klub und Thomas Tuchel ab dem Sommer getrennte Wege gehen werden. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden", hatte CEO Jan-Christian Dreesen erklärt.

Nicht nur beim FC Bayern: Tuchel hat immer wieder "Probleme"

Auch Simon Jordan, ehemalige Besitzer von Crystal Palace, sieht Tuchel kritisch. "Er hatte die gleichen Herausforderungen bei PSG, dort hatte er Probleme, dann kam er zu Chelsea und nach dem Besitzerwechsel hat er Probleme mit anderen Dingen als nur mit dem Fußball. Dann kommt er zu Bayern München und wir sind da, wo wir sind", sagte er bei "Talksport".

Dass sich der FC Chelsea 2022 vorzeitig von Tuchel getrennt hat, ist für Jordan nachvollziehbar. "Wenn man sich anschaut, wo Bayern München steht, dann findet man vielleicht Antworten darauf, warum Tuchel bei Chelsea nicht durchgehalten hat", so der Geschäftsmann.