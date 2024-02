Nach Tuchel-Aus: Tel-Zukunft beim FC Bayern geklärt?

IMAGO/Revierfoto

Die Zukunft von Bayern-Star Mathys Tel ist ungewiss

Thomas Tuchel wird den FC Bayern spätestens nach dem Ende der laufenden Saison verlassen, was für einige Spieler durchaus bedeuten könnte, dass ihre Zukunft doch beim deutschen Rekordmeister liegt. Das gilt auch für Mathys Tel. Dessen Verbleib in München erscheint nun wieder deutlich realistischer.

Mathys Tel war die Überraschung zu Beginn der Spielzeit. Bis Anfang Oktober hatte der 18-Jährige in sieben Spielen fünf Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet. In der Folge kam der junge Franzose aber trotzdem immer seltener zum Zug, was für Fragezeichen und Unverständnis bei den Fans des FC Bayern und Beobachter geführt hatte.

Nachdem Tel in der Vergangenheit immer wieder betonte, dass er sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen wolle, kamen in den letzten Tagen und Wochen Meldungen auf, nach denen der Youngster über einen Abschied im Sommer nachdenken würde.

Bericht: Tel wäre bei Tuchel-Verbleib gewechselt

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen diese Überlegungen sogar sehr konkret gewesen sein. Der Italiener behauptet, dass Tel den Verein verlassen hätte, wenn Thomas Tuchel Trainer in der bayerischen Landeshauptstadt geblieben wäre.

Weil dieser den Verein aber spätestens im Sommer verlassen wird, liegt die Zukunft Tels angeblich in den Händen des neuen Coaches. Demnach würde der französische U21-Nationalspieler gerne in München bleiben. Er liebe den Klub, wolle aber gewisse Garantien in Sachen Spielzeit haben.

2023/24 stand Tel bisher nicht in der Startelf und kommt wettbewerbsübergreifend nur auf 735 Einsatzminuten. Bei der 2:3-Niederlage hatte Tuchel überraschend auf Eric Maxim Chuopo-Moting gesetzt, Tel kam erst kurz vor Schluss in die Partie und legte sogar noch den Anschlusstreffer von Harry Kane auf.

Der Vertag des Franzosen beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2027. 2022 kam Tel für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München.