Warnung vor Kahn-Effekt: Flammendes Plädoyer für Neuer!

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern die Nummer eins: Manuel Neuer

Nach seinem erfolgreichen Comeback beim FC Bayern drängt Manuel Neuer pünktlich zur Heim-EM zurück ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Doch auch Marc-André ter Stegen macht sich noch Hoffnungen, beim Turnier im eigenen Land die Nummer eins zu sein. Torwart-Legende Sepp Maier hat bei diesem Thema eine klare Meinung.

"Nur der Neuer", antwortete der Weltmeister-Keeper von 1974 im Interview mit der "dpa" auf die Frage, ob er sich in seiner früheren Funktion als Torwarttrainer für Neuer oder ter Stegen entschieden hätte.

Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag begründete Maier seine Entscheidung mit Neuers riesiger Länderspiel- und Turniererfahrung Dabei zog er auch einen Vergleich mit seinem einstigen Schützling Oliver Kahn.

"Manuel Neuer war lange verletzt nach seinem Ski-Unfall. Aber jetzt ist er wieder fit. Man kann einen Spieler, der so viele Länderspiele hat und schon so viel Erfolg mit der Nationalmannschaft und auch im Verein hatte, nicht einfach sagen, du spielst nicht. Sonst geht es Neuer wie Oliver Kahn 2006", sagte Maier, der von 1988 bis 2004 beim DFB die Schlussmänner trainierte.

Die Bayern-Ikone ergänzte: "Natürlich ist er ins Alter gekommen. Aber Neuer ist für mich trotzdem noch die Nummer 1 in Deutschland, logisch. Man kann nicht alles vergessen. Er war Welttorhüter. Er hat 117 Länderspiele. Er hat alles schon gespielt, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften."

Neuer nach Comeback beim FC Bayern auch vor DFB-Rückkehr

Seit der WM 2010 in Südafrika hat Neuer bei allen großen Turnieren im DFB-Kasten gestanden. Dauerkonkurrent ter Stegen kam nur beim Confed-Cup-Gewinn 2017 in Russland zum Turniereinsatz, als der damalige Bundestrainer Joachim Löw auf Neuer verzichtete.

Nach Neuers Beinbruch im Anschluss an die WM 2022 in Katar war ter Stegen in Abwesenheit des langjährigen Kapitäns die Nummer 1 im deutschen Team.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte aber bereits für die ersten Länderspiele im EM-Jahr im März gegen Frankreich und die Niederlande ein DFB-Comeback von Neuer angekündigt.