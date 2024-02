Irische Nationalmannschaft findet Interimscoach

IMAGO/PA Images/SID/IMAGO/Mike Egerton

Irlands Interim-Nationalstrainer John O'Shea war zuvor als Co-Trainer tätig

Irlands Fußballverband sucht weiter nach einem Nationaltrainer. In der Zwischenzeit übernimmt Ex-Profi John O'Shea interimsweise.

Nach der Trennung von Stephen Kenny infolge der verpassten EM-Qualifikation soll der 42-Jährige, der bis November als Co-Trainer des Nationalteams gearbeitet hatte, die Mannschaft in den Länderspielen gegen Belgien am 23. März und die Schweiz am 26. März betreuen.

Wie der irische Verband FAI am Mittwoch mitteilte, werde Anfang April ein neuer Nationaltrainer vorgestellt.

Als Spieler absolvierte O'Shea 118 Länderspiele für Irland, die längste Zeit seiner Vereinskarriere verbrachte der frühere Defensivspezialist bei Manchester United (1999-2011). Als Co-Trainer sammelte O'Shea zudem Erfahrung beim FC Reading, Stoke City und zuletzt Birmingham City.