BVB nach Niederlage von Gegner verhöhnt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hoffenheim gewann beim BVB mit 3:2

Am vergangenen Bundesliga-Wochenende blamierte sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im eigenen Stadion, als er im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine 2:1-Pausenführung noch aus der Hand gab und letztlich mit 2:3 verlor. Der Gegner aus dem Kraichgau konnte sich auch zwei Tage danach einen Scherz auf Kosten von BVB-Cheftrainer Edin Terzic nicht verkneifen.

Auf seinem Instagram-Kanal, der immerhin knapp eine halbe Million Abonnenten hat, postete die TSG Hoffenheim am Dienstag ein Video, welches die Highlight-Szenen vom Auswärtssieg im Dortmunder Signal Iduna Park zeigt.

Vor allem wird Maximilian Beier gezeigt, wie er seine beiden Treffer zum Hoffenheimer Sieg in der zweiten Halbzeit erzielt. Hinterlegt wird das Video mit dramatischer Musik sowie mit einer Tonspur eines Interview von BVB-Cheftrainer Edin Terzic.

Dieser sagte hinter die Bilder des Hoffenheimer Stürmers gelegt: "Es gibt drei Fragen, die ich ihm jetzt gestellt habe in den Gesprächen: Was willst du? Was brauchst du? Und was kann ich dafür erwarten?"

Zweifelsfrei wird der BVB mit diesem Zusammenschnitt des Terzic-O-Tons und den Hoffenheimer Tor-Szenen auf die Schippe genommen, quasi verhöhnt.

Hoffenheim reagiert auf den Instagram-Clip

Die Social-Media-Abteilung der Hoffenheimer machte aus ihrem Scherz auch gar keinen Hehl, äußerte sich auf Anfrage der "Bild"-Zeitung zu dem Clip. Das kurze Video sei witzig gemeint, Humor sei in den sozialen Netzwerken nun mal eine wichtige Währung. Allerdings soll der Clip keinesfalls despektierlich sein, stellten die Kraichgauer klar.

Um festzustellen, wie das Video bei den BVB-Sympathisanten bei Instagram angekommen ist, reicht ein Blick in die Kommentar-Spalte des Videos.

Übrigens: Die Aussagen von Edin Terzic stammten ursprünglich aus der BVB-Dokumentation "BVB Stories", in der Terzic über die Hintergründe der Ausleihe von Jadon Sancho sprach.

Der Engländer wartet bei Borussia Dortmund nach seiner Rückkehr noch immer auf seinen ersten Treffer, zeigte gegen Hoffenheim eine äußerst dürftige Leistung und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt.