BVB-Trainer Edin Terzic reagiert auf Kritik

Edin Terzic steht beim BVB mächtig unter Druck

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin. Nach der 2:3-Pleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Vorwoche steht der BVB mächtig unter Druck. Vor dem wegweisenden Spiel in der Hauptstadt stellte sich Edin Terzic den Fragen der Presse.

Beim Gastspiel in Köpenick müssen die Westfalen wohl erneut auf Stammkeeper Gregor Kobel verzichten. "Bei Kobel wird es diese Woche noch eng. Gegen Bremen wird er hoffentlich wieder zur Verfügung stehen", gab Terzic am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz bekannt.

Ansonsten kann der zuletzt stark kritisierte BVB-Trainer wohl fast aus den Vollen schöpfen. "Malen ist auf Grund seiner fünften Gelben Karten gesperrt. Wir haben genug Alternativen. Haller ist weiterhin in der Reha. Nmecha gewöhnt sich langsam an das Mannschaftstraining. Süle und Hummels stehen zur Verfügung", sagte der 41-Jährige mit Blick auf das Personal.

Die Kritik an seiner Person und den schwachen Auftritten seiner Mannschaft kann der Übungsleiter unterdessen verstehen. "Ich kriege das alles nicht so wirklich mit und habe es auch nicht so wirklich verfolgt. Ehrlich gesagt wundert es mich aber nicht. Wenn man für einen so großen Verein arbeitet, dann ist es logisch, dass es nach einer Woche mit zwei Unentschieden und einer Niederlagen unruhig wird", so Terzic.

Die wichtigsten Aussagen zum nachlesen:

+++ Terzic über Ole Pohlmann +++

"Wir haben im Nachwuchsbereich einige spannende Jungs. Er sticht da noch einmal heraus. Das ist die Entwicklung, die wir uns wünschen. Er ist der Schlüsselspieler der U23 und wir sind guter Dinge, dass er sich bald im Profifußball durchsetzen wird."

+++ Terzic über die Innenverteidigung +++

"Auf dieser Position haben wir viele Möglichkeiten. Wir machen uns viele Gedanken, welche Personalien am besten zu uns und unserem Gegner passen. Die letzten Wochen standen wir eigentlich sehr solide. Es ist wichtig, dass alle Spieler auf dem absoluten Top-Niveau sind."

+++ Terzic über Hummels und Süle +++

"Hummels konnte die ganze Trainingswoche trainieren. Bei Süle ist es ganz ähnlich. Sie sind beide komplett einsatzbereit."

+++ Terzic über die Kritik an seiner Person +++

"Ich habe mir abgewöhnt, dass ich die Dinge so nah an mich heranlasse. Ich kriege das alles nicht so wirklich mit und habe es auch nicht so wirklich verfolgt. Ehrlich gesagt wundert es mich aber nicht. Wenn man für einen so großen Verein arbeitet, dann ist es logisch, dass es nach einer Woche mit zwei Unentschieden und einer Niederlagen unruhig wird. Aber das ist auch schon die ganze Saison so. Ich will mit Lösungen und Ideen vorweg gehen und die Jungs nicht verunsichern."

+++ Terzic über Sahin und Bender +++

"Sie sind komplett eingebunden. Wir teilen jede Idee. Wir sprechen über jede Aufstellung. Sie haben großen Redeanteil bei den Jungs. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Es macht sehr viel Spaß."

+++ Terzic über Emre Can +++

"Er ist unser Kapitän. Er hatte letzte Woche keinen leichten Start und hat es geschafft, sich in das Spiel zurück zu kämpfen. Er war nach dem Spiel sehr verärgert. Die Kapitänsbinde bedeutet keinen Stammplatz. Er muss sich wie jeder andere Spieler Woche für Woche im Training empfehlen."

+++ Terzic über den Kopf der Spieler +++

"Man denkt über ganz viel nach, wir sind alle nur Menschen. Wir hatten aber keinen Grund, so nervös zu sein. Wir haben es nicht geschafft, Selbstvertrauen zu sammeln. Wir haben es verpasst, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen und mit dem dritten Tor den Sack zuzumachen. Es ist die klare Aufgabe an die Jungs, diese Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und den Druck aufrecht zu erhalten."

+++ Terzic über die spielerische Entwicklung +++

"Es war teilweise richtig gut, wenn man an das Spiel gegen Freiburg oder Köln zurückdenkt. Dennoch waren wir teilweise auch sehr unzufrieden, weil wir einen Schritt seitwärts gemacht haben. Spiele wie gegen Hoffenheim gab es in dieser Saison leider zu oft. So haben wir 13 Punkte liegen lassen. Das ist der Grund, warum wir um die Champions-League-Teilnahme kämpfen und nicht um mehr."

+++ Terzic über die Qualifikation für die Champions League +++

"Das werden wir tun. Davon sind wir felsenfest überzeugt. Jetz geht es ins letzte Drittel. Wir haben uns die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr selbst eingebrockt. Es liegt alles in unserer Hand. Wir bleiben ruhig und selbstbewusst in dem, was wird tun."

+++ Terzic über sein System +++

"Es war nicht so, dass den Jungs nicht klar war, wo sie sich positionieren mussten. Das hab ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, dass der Ballbesitz in der ersten Hälfte sehr druckvoll war. Der Ballbesitz in der zweiten Hälfte hat uns überhaupt nicht gefallen."

+++ Terzic über den Spielstil +++

"Wichtig ist, dass man eine gemeinsame Idee hat. Das wird deutlich, wenn man sieht, wie viel Druck wir ausüben können. Trotzdem ist es sehr schwierig, die individuellen Fehler zu verhindern. Das kann man nur als Mannschaft lösen. Das sind Themen, an denen wir weiter arbeiten. Das Problem ist, dass wir zu viele lange Bälle spielen. Ich habe mit langen Bällen kein Problem. Manchmal braucht man die und es sind die Bälle, die Gegnern richtig wehtun können. Wenn man sich das Spiel gegen Hoffenheim anschaut, dann lagen wir in allen Statistiken vorne. Wir haben nicht deshalb verloren, sondern weil wir den Gegner wieder reingeholt haben."

+++ Terzic über die verspielten Führungen +++

"Wir wollen die Sinne dafür schärfen und Anker setzen. Wir wollen bestimmte Aktionen wieder haben, dass wir sofort wieder in der Offensive sind und das gegnerische Publikum zu verunsichern. Das fordern wir im Training ein."

+++ Terzic über die Vorsätze für die Rückrunde +++

"Wir waren mit sehr vielen Dingen in der Hinrunde nicht einverstanden. Wir haben im Aufbauspiel einige Dinge geändert. Das ist uns auch teilweise gelungen. Mit Ausnahme der ersten Minuten haben wir das auch gegen Hoffenheim gut gemacht. Man hat zuletzt erkennen können, was wir vorhaben. Ein weiterer Punkt war, dass wir die Fehlerquote minimieren wollten. Daran wollen wir weiter arbeiten. Es ist aufgefallen, dass wir nach den Führungstreffern einen Gang rausgenommen haben. Wenn wir das Spiel auf unsere Seite ziehen, dann wollen wir ein Momentum kreieren. Das ist uns zuletzt nicht gelungen. Das wollen wir besser machen."

+++ Terzic über Malen +++

"Ich finde, man hat letzte Woche gespürt, dass ihm seine neue Rolle gut liegt. Er kommt immer mehr in Abschlusspositionen. Er schafft es, seine Fähigkeiten jetzt auch konstant in den Spielen abzurufen. Er ist für unser Offensivspiel sehr wichtig."

+++ Terzic über das Personal +++

"Malen ist auf Grund seiner fünften Gelben Karten gesperrt. Wir haben genug Alternativen. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei gehabt. Er ist in einer richtig guten Form. Aber wir kriegen das hin. Haller ist weiterhin in der Reha. Nmecha gewöhnt sich langsam an das Mannschaftstraining. Bei Kobel wird es diese Woche noch eng. Gegen Bremen wird er hoffentlich wieder zur Verfügung stehen. Süle und Hummels stehen zur Verfügung."

+++ Terzic ist da +++

Der Trainer von Borussia Dortmund hat auf dem Podium Platz genommen und begrüßt die anwesenden Pressevertreter. Nun kann es mit der ersten Frage losgehen.

+++ Gleich geht's los +++

In wenigen Minuten wird BVB-Trainer Edin Terzic auf der Bühne des Pressezentrums erwartet.

+++ Droht BVB-Trainer Terzic in Berlin ein Endspiel? +++

Die schwachen Leistungen der letzten Wochen könnten das Ende der Ära von BVB-Trainer Edin Terzic eingeläutet haben. Nach der 2:3-Pleite vor heimischer Kulisse gegen die TSG Hoffenheim sitzt der Coach nicht mehr "fest im Sattel", berichtet "Sky". Der Rückhalt für den Coach "bröckele", Terzic stehe "unter strenger Beobachtung", da die Qualifikation für die Champions League in Gefahr sei.

Daher werden die Partie gegen die Eisernen und in der folgende Woche gegen Werder Bremen laut "Ruhr Nachrichten" äußerst wichtig für den 41-Jährigen. Sollte sich der Negativtrend fortsetzen, "würden sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen sehen", schreibt das Regionalblatt. Wie schätzt Edin Terzic selbst seine Situation ein?

+++ Borussia Dortmund in der Krise +++

Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der BVB gerade einmal einen Sieg. Gegen Aufsteiger Heidenheim und den formschwachen VfL Wolfsburg kamen die Westfalen in der Bundesliga nicht über ein Unentschieden hinaus. Auch das glückliche 1:1 in der Champions League bei der PSV Eindhoven warf Fragen auf.

Die Niederlage gegen Hoffenheim in der Vorwoche jedoch ließ die Alarmglocken im Ruhrpott so richtig schrillen. Nach 23 Spieltagen der Fußball-Bundesliga rangiert der BVB in der Tabelle auf Rang vier, der zur Teilnahme an der europäischen Fußball-Königsklasse berechtigt. Der Vorsprung der Borussen auf RB Leipzig beträgt allerdings auch nur einen Punkt.