RB-Star: "Niemand von uns will Europa League spielen"

IMAGO/motivio

Kevin Kampl will zurück zur Bestform finden

RB Leipzig hat einen mehr schlecht als rechten Restart in das Kalenderjahr 2024 hingelegt und von acht Pflichtspielen lediglich zwei gewonnen. Aufgrund der mageren Ausbeute ist das Minimalziel in dieser Saison, die erneute Qualifikation zur Champions League, in ernste Gefahr geraten.

Aktuell ist es vor allem der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz von Borussia Dortmund zu verdanken, dass der vierte Tabellenplatz, der die wiederholte Königsklassen-Qualifikation bedeuten würde, weiterhin in greifbarer Nähe ist. Nur einen Punkt rangiert RB Leipzig im Bundesliga-Tableau nämlich hinter dem BVB.

Die Top Drei in dieser Saison, Bayer Leverkusen, der FC Bayern und der VfB Stuttgart, sind derweil schon zu weit enteilt und für die Sachsen wohl nicht mehr zu packen.

Mit der aktuellen Platzierung ist niemand bei den Roten Bullen einverstanden, wie auch Mittelfeldspieler Kevin Kampl bestätigte: "Der fünfte Platz ist nicht das, was wir wollen. Niemand von uns möchte in der nächsten Saison in der Europa League spielen", wurde der Slowene mit klarer Meinung im "kicker" zitiert.

RB Leipzig vor vier Duellen mit Kellerkindern

Vor den richtungweisenden Bundesliga-Partien gegen vier vermeintliche Abstiegskandidaten (Bochum, Darmstadt, Köln und Mainz) hat der 33-Jährige daher eine klare Zielsetzung formuliert: "Wir müssen mal wieder in den Flow kommen und drei, vier Spiele am Stück gewinnen."

Ob Kampl selbst dabei auf dem Rasen mitwirken darf, ist allerdings noch recht fraglich. Seinen Stammplatz hatte der Mittelfeldmann zuletzt häufiger verloren, kam zuletzt eher als Einwechselspieler in die Partien. Stammkraft Xaver Schlager wird am Samstag (ab 15:30 Uhr) beim VfL Bochum allerdings gelbgesperrt ausfallen, weshalb es für Kampl mal wieder reichen könnte für die erste Elf.

Insgesamt hat der Routinier in der laufenden Spielzeit schon 27 Pflichtspieleinsätze zu Buche stehen, dabei erzielte er einen Treffer.