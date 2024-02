Thurop peilt nachhaltige Trendwende mit Augsburg an

IMAGO/Joeran Steinsiek

Augsburgs Cheftrainer Jess Thorup

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hofft auf einen nachhaltigen Aufschwung seines Teams.

Natürlich liege erst einmal der Fokus auf dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98, so Thorup. Aber natürlich gebe es in den kommenden Wochen "die Möglichkeit zu zeigen: In welche Richtung wollen wir. Wir müssen zeigen, dass wir dafür bereit sind", forderte der FCA-Coach.

Gegen Schlusslicht Darmstadt habe man schon "die Möglichkeit, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Es ist an der Zeit für zwei Siege in Folge." Dies gelang dem FCA nur einmal in dieser Saison (5:2 in Heidenheim, 3:2 gegen Wolfsburg). Aktuell haben die Augsburger neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nach Darmstadt warten Heidenheim, Wolfsburg und Köln auf den FCA.

Verzichten muss Thorup auf den rotgesperrten Mads Pedersen. Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw kehrt nach Gelbsperre dagegen zurück.