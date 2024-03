Müller kündigt Reaktion des FC Bayern an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller will mit dem FC Bayern zurück in die Spur

Der FC Bayern benötigt in der Champions League eine Aufholjagd, um in das Viertelfinale einzuziehen. Thomas Müller glaubt fest daran, dass die Mannschaft um die Wichtigkeit der Lage weiß.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir marschieren werden wie die Feuerwehr", erklärte Müller in seinem monatlichen Newsletter.

Wichtig sei, "dass wir bei allem Tatendrang diszipliniert bleiben". "Ob wir unsere Tore nun gleich zu Beginn oder Mitte der zweiten Halbzeit machen, ist der Anzeigetafel egal", erinnerte der Mittelfeldmann.

Der FC Bayern bittet Lazio Rom am Dienstagabend (21 Uhr) zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Die Münchner müssen die 0:1-Pleite aus dem ersten Aufeinandertreffen umbiegen. "Am Dienstag geht's rund, mit Herz und Hirn", kündigte Müller an.

Der FC Bayern steckt momentan in der Krise. So gelang in den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich ein Sieg. Der Rückstand auf Bayer Leverkusen beträgt in der Bundesliga bereits zehn Zähler. Umso wichtiger wäre ein Weiterkommen in der Champions League, soll die erste titellose Saison seit 2011/12 verhindert werden.

Müller versichert: Mannschaft des FC Bayern "selbstkritisch"

"Ihr könnt euch sicher sein, dass wir als Mannschaft mit dieser Situation sehr selbstkritisch umgehen", versicherte Müller: "Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir bei jedem Spiel wieder neu Anlauf nehmen, um den Bock umzustoßen. Aber es ist uns bisher einfach noch nicht gelungen."

Am Ende zählen für den FC Bayern nur Ergebnisse. Die Münchner hatten in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Freitag lediglich 2:2 (1:1) beim SC Freiburg gespielt. Eine gelungene Generalprobe für die Champions League sieht anders aus.

Der FC Bayern war in der vergangenen Königsklassen-Saison im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Manchester City ausgeschieden. 2021/22 war bereits im Achtelfinale gegen den FC Villarreal Schluss.