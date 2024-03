FC Bayern droht Millionen-K.o.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für den FC Bayern und Thomas Tuchel steht viel auf dem Spiel

Für den FC Bayern geht es am Dienstagabend gegen Lazio Rom um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League - und damit auch um viele Millionen Euro.

Sportlich steht für den FC Bayern am Dienstag (21 Uhr im sport.de-Ticker) in der Königsklasse viel auf dem Spiel. Die Champions League ist wohl die einzige realistische Titelchance in dieser Saison, die noch übrig ist. Auch Trainer Thomas Tuchel steht nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg wieder mächtig unter Druck. Ein Blitz-Aus des Trainers noch vor Saisonende scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Um das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, müssen die Münchener das 0:1 gegen die defensivstarken Italiener aus dem Hinspiel aufholen. Immerhin: Das Rückspiel steigt in München in der ausverkauften Allianz Arena. "Wir brauchen auf jeden Fall ein emotionalisiertes Stadion", bat Tuchel das Publikum vorab um Hilfe. Hoffnung macht auch, dass sich der zuletzt angeschlagene Leroy Sané wieder fit gemeldet hat und eine Option ist.

FC Bayern: Es geht um viele Millionen Euro

Ein vorzeitiges Aus in der Champions League würde sich auch auf dem Konto des FCB stark bemerkbar machen.

Wie die "Bild" vorrechnet, würden dem FC Bayern alleine durch das Nicht-Einziehen ins Viertelfinale 10,6 Millionen Euro an Prämie entgehen. Bis zum Titel wären von nun an insgesamt gut 43 Millionen Euro drin. Viel Geld.

Zusätzlich würde ein Achtelfinal-K.o. dafür sorgen, dass der Klub weniger Geld aus dem sogenannten Market Pool der UEFA erhält. Wie viel genau weniger ist davon abhängig, wie weit die verbliebenen deutschen Teams im Europapokal (Leipzig, Dortmund, Freiburg, Leverkusen) kommen. In der vergangenen Saison erhielt der FC Bayern hier laut dem Bericht 19 Millionen Euro. Die Gelder aus diesem Topf werden pro Land aufgeteilt.

Bislang hat der deutsche Rekordmeister durch die Königsklassen-Gruppenphase über 75 Millionen Euro eingestrichen. Die Summe setzt sich aus Startgeld, Sieg- und Remis-Prämien, Achtelfinaleinzug und die Koeffizienten-Prämie der UEFA zusammen.