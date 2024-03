Überraschungskandidat des FC Bayern reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Joris Verwijst

Arne Slot soll Trainerkandidat beim FC Bayern sein

Neben zahlreichen deutlich prominenteren Kollegen soll auch der hierzulande eher unbekannte Arne Slot von Feyenoord Rotterdam auf der Trainer-Kandidatenliste des FC Bayern stehen. Der 45 Jahre alte Niederländer reagierte inzwischen auf die Spekulationen.

"Ich kann das nicht wirklich beantworten. Aber es ist schön, dass ich auf einer Liste stehe", sagte Slot auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 im Top-Spiel bei der PSV Eindhoven am Sonntag.

Zuvor hatte die Münchner "Abendzeitung" überraschend berichtet, der Ex-Profi stehe ebenfalls auf dem Zettel des FC Bayern, der derzeit einen Nachfolger für Thomas Tuchel sucht.

Slot könnte dann zu einer ernsthaften Option an der Säbener Straße werden, wenn Wunschoption Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) nicht zu haben sein sollte, hieß es. Der Spanier wird auch beim FC Liverpool als Nachfolger von Jürgen Klopp gehandelt. Zuletzt war aber zu vernehmen, er tendiere eher zu einem Wechsel nach München.

Dass Slot beim FC Bayern zumindest ein Thema ist, dürfte Branchen-Kenner nicht überraschend. Mit seiner guten Arbeit bei Feyenoord, das er vergangenes Jahr zur ersten Meisterschaft nach sechsjähriger Durststrecke führte, machte er so manchen Top-Klub auf sich aufmerksam. Auch in der englischen Premier League fällt Slots Name immer mal wieder, wenn ein Verein auf Trainersuche ist.

Mehrere Trainer-Kandidaten beim FC Bayern gehandelt

Neben Alonso und Slot soll auch Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) beim FC Bayern diskutiert werden. Zudem gab es in Spanien Berichte über eine mögliche Rückkehr von Martin Demichelis (River Plate). Der frühere Münchner Profi und Nachwuchscoach schob den Spekulationen aber bereits einen Riegel vor.

"Jeder weiß, wie sehr ich mich mit Bayern München verbunden fühle - ich habe dort acht Jahre lang gespielt, als Trainer und Vereinsbotschafter gearbeitet. Aber jetzt bin ich bei River Plate - und ich liebe es, hier zu sein. Ich denke, wir werden ein großartiges Jahr 2024 erleben", erklärte der 43-jährige Argentinier.