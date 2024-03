Diehl fehlt dem 1. FC Köln im Abstiegskampf

IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

Justin Diehl verletzte sich gegen Bayer Leverkusen

Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf der Bundesliga vorerst ohne Sturmtalent Justin Diehl auskommen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, fällt der 19-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung für mehrere Wochen aus.

Die Verletzung zog sich der U20-Nationalspieler am Sonntag im Ligaspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen (0:2) zu. Diehl war in der 65. Minute eingewechselt worden und musste nur vier Minuten später wieder raus. Am Samstag steht für den Tabellen-16. das Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach an.