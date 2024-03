FC Bayern beeindruckt von Benfica-Star - Ablöse geringer?

IMAGO/Maciej Rogowski

António Silva wird offenbar vom FC Bayern beobachtet

Der FC Bayern hat in den vergangenen Jahren immer wieder viel Geld in die Hand genommen, um die Innenverteidigung aufzurüsten. Die Münchner haben nun offenbar einen Abwehrtalent aus Portugal fest im Blick, wenngleich eine Verpflichtung von mehreren Faktoren abhängt.

Der portugiesische Innenverteidiger António Silva von SL Benfica steht bei den Verantwortlichen des FC Bayern auf der Liste, wie die Tageszeitung "Record" zuletzt berichtete. Nun legt "Sky" nach: Die Münchner Bosse seien beeindruckt von der Entwicklung, die der 20-Jährige in den vergangenen Monaten hingelegt hat.

Zudem könnte die Ablösesumme für Silva weitaus geringer ausfallen, als zunächst angenommen. Hatte "Record" jüngst vermeldet, dass in Silvas bis 2027 gültigem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert ist, könnte sich Benfica dem TV-Sender zufolge womöglich auch mit weniger zufrieden geben. Demnach könnten die Kosten für den Abwehrspieler am Ende bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

Wie geht es mit de Ligt und Upamecano beim FC Bayern weiter?

Ob der FC Bayern im kommenden Sommer tatsächlich einen Vorstoß wagt, um den Schützling von Trainer Roger Schmidt von einem Wechsel zu überzeugen, bleibt aber weiter offen.

"Sky" zufolge schmieden Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund derzeit keine Pläne, zur nächsten Saison einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Eine Nachrüstung auf der Position in der Abwehrzentrale hänge zunächst davon ab, wie sich die Zukunft von Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt entwickelt.

Vor allem der Niederländer de Ligt war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht worden. Nach mehreren überstandenen Verletzungen kämpfte er sich zuletzt aber wieder in die Startelf. Sein Vertag ist an der Säbener Straße noch bis 2027 datiert. Der von Dayot Upamecano gilt noch bis 2026.

Wie die "Sport Bild" in ihrer jüngsten Ausgabe berichtete, könnte sich der FC Bayern bei der Kaderumgestaltung zunächst um einen neuen defensiven Mittelfeldspieler kümmern. Die Verpflichtung der von Thomas Tuchel geforderten "Holding Six" sei auch trotz dessen Abschieds im Sommer weiter ein Thema in München.