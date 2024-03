Bericht: Auch Liverpool heiß auf Leipzig-Star

IMAGO/Christian Schroedter

Lois Openda (r.) wird mit vielen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht

Lois Openda ist der große Durchstarter in dieser Saison bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Die Liste der potenziellen Interessenten für den Torjäger der Roten Bullen wird immer länger, jetzt soll mit dem FC Liverpool eine weitere Top-Adresse des europäischen Fußballs hinzu gekommen sein.

Das zumindest vermeldete nun der türkische Transferexperte Ekrem Konur. Nach dessen Informationen soll nämlich der Tabellenführer der englischen Premier League die Situation von Openda bei RB Leipzig genau beobachten und den 24-Jährigen ins Visier genommen haben.

Der belgische Angreifer steht in seiner ersten Saison bei den Sachsen bei satten 21 Pflichtspiel-Toren in 35 Einsätzen für RB. Auch am letzten Bundesliga-Wochenende beim VfL Bochum (4:1) hatte Openda wieder getroffen und dabei sein bereits 17. Saisontor im deutschen Fußball-Oberhaus erzielt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus den vergangenen Wochen sind die Reds aus Liverpool dabei längst nicht mehr der einzige Spitzenverein aus einer europäischen Top-Liga, die es womöglich auf den Mittelstürmer abgesehen haben.

Openda hat bis 2028 bei RB Leipzig unterschrieben

Auch bei Liverpools Liga-Konkurrenten FC Chelsea, FC Arsenal und Manchester United sowie Paris Saint-Germain aus der französischen Ligue 1 soll Openda auf dem Zettel stehen.

Der Angreifer, der den Klub dem Vernehmen nach ab einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro womöglich verlassen könnte, hatte sich erst jüngst selbst über die Spekulationen zu seiner weiteren Zukunft geäußert.

"Alle reden über die Klubs, die mich wollen. Aber ich konzentriere mich nicht darauf. Ich fühle mich gut hier seit dem ersten Tag und ich habe einen Vertrag hier. Ich muss mir keine Gedanken machen, wo ich in ein, zwei Jahren bin", machte Openda im Interview mit "blue Sport" deutlich.

Im Sommer des letzten Jahres hatte er bei RB Leipzig einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.